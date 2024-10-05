У 2025 році заплатили понад 3,5 мільярда: на Волині зростають надходження до бюджету
Сьогодні, 03:41
У січні-квітні 2025 року до загального фонду держбюджету сплачено 3 мільярди 564 мільйони гривень податкових платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.
Це на 980 мільйонів гривень більше проти аналогічного періоду торік, - повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.
Таким чином, наразі показники сплати податків до загального фонду держбюджету в області на 37,9 відсотка перевищують аналогічні надходження торік, - відзначають у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
В.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Оксана Левчук запевняє, що в області формується стала тенденція зростання податкових надходжень. Цей факт – найкращий індикатор конструктивної комунікації податкової служби з легальним бізнесом.
«Лише сплачуючи податки, кожен із нас може розраховувати на виконання функцій державою, передусім в частині оборони країни та фінансування програм соціально-економічного спрямування. Позитивна динаміка податкових надходжень в області вказує на підвищення ділової активності та дотримання більшістю платників вимог податкового законодавства. А це означає, що наші платники податків розуміють: своєчасне та повне виконання податкових зобов’язань – найкраща інвестиція у майбутнє держави та перемогу над загарбником», - коментує Оксана Левчук.
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Це на 980 мільйонів гривень більше проти аналогічного періоду торік, - повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.
Таким чином, наразі показники сплати податків до загального фонду держбюджету в області на 37,9 відсотка перевищують аналогічні надходження торік, - відзначають у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
В.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Оксана Левчук запевняє, що в області формується стала тенденція зростання податкових надходжень. Цей факт – найкращий індикатор конструктивної комунікації податкової служби з легальним бізнесом.
«Лише сплачуючи податки, кожен із нас може розраховувати на виконання функцій державою, передусім в частині оборони країни та фінансування програм соціально-економічного спрямування. Позитивна динаміка податкових надходжень в області вказує на підвищення ділової активності та дотримання більшістю платників вимог податкового законодавства. А це означає, що наші платники податків розуміють: своєчасне та повне виконання податкових зобов’язань – найкраща інвестиція у майбутнє держави та перемогу над загарбником», - коментує Оксана Левчук.
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