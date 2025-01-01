Папа Лев XIV готовий стати посередником у переговорах про припинення війн

Лев XIV заявив, що Святий Престол готовий стати посередником та надати майданчик для переговорів лідерам країн, що воюють.



Про це він заявив під час аудієнції паломників, які прибули до Риму в межах Ювілею Східних Церков, пише Vatican News, пише



Папа Римський закликав молитися за мир, який є «примиренням, прощенням та відвагою перегорнути сторінку та розпочати наново». Він запевнив, що докладатиме всіх зусиль, щоб цей мир поширювався.



За його словами, Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб «вороги зустрілися й подивилися у вічі».



«Народи прагнуть миру, і я, поклавши руку на серце, кажу провідникам народів: зустріньмося, ведімо діалог і переговори. Війна ніколи не є неминучою. Зброя може і повинна замовкнути, бо вона не розв'язує проблеми, а лише збільшує їх», — заявив Папа Римський Лев XIV.



Раніше Папа Римський Лев XIV під час своєї першої недільної молитви на посаді понтифіка закликав до справедливого та тривалого миру в Україні та заявив, що «носить у серці страждання українського народу».



12 травня президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Глава держави назвав її «дуже теплою та справді предметною».



Як повідомив згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак, під час телефонної розмови із Зеленським Папа Лев XIV висловив готовність сприяти таким зустрічам і пообіцяв «зробити все можливе» для досягнення справедливого та тривалого миру. Також голова ОП заявив, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Лева XIV у Ватикані 18 травня.



Про нового Папу Римського



8 травня конклав кардиналів Католицької церкви на другий день голосування обрав 267-го Папу Римського. Ним став 69-річний кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі ім’я Лев XIV. Він став першим Папою-августинцем та першим понтифіком зі США.



Предстоятель Української греко-католицької церкви митрополит Святослав висловив надію, що Лев XIV стане Папою миру для «багатостраждальної, зболеної війною України».



«Він цікаво висловився про цей мир: цей мир є без зброї й він обеззброює. Тобто це мир, зокрема, жертви війни, тієї, що, скажімо, протистоїть злу. Святіший Отець сказав, що треба віддатися в руки Божі — і зло ніколи нас не переможе», — сказав Блаженніший Святослав.



Нового Папу Римського також привітав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, побажавши «успішного служіння на благо усіх християн в ім’я свідчення Євангелія, задля примноження миру і добра в усьому світі».



Президент України Володимир Зеленський побажав, щоб Католицька церква продовжила зусилля, «спрямовані на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Папа Римськийзаявив, що Святий Престол готовий стати посередником та надати майданчик для переговорів лідерам країн, що воюють.Про це він заявив під час аудієнції паломників, які прибули до Риму в межах Ювілею Східних Церков, пише Vatican News, пише Громадське Папа Римський закликав молитися за мир, який є «примиренням, прощенням та відвагою перегорнути сторінку та розпочати наново». Він запевнив, що докладатиме всіх зусиль, щоб цей мир поширювався.За його словами, Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб «вороги зустрілися й подивилися у вічі».«Народи прагнуть миру, і я, поклавши руку на серце, кажу провідникам народів: зустріньмося, ведімо діалог і переговори. Війна ніколи не є неминучою. Зброя може і повинна замовкнути, бо вона не розв'язує проблеми, а лише збільшує їх», — заявив Папа Римський Лев XIV.Раніше Папа Римський Лев XIV під час своєї першої недільної молитви на посаді понтифіка закликав до справедливого та тривалого миру в Україні та заявив, що «носить у серці страждання українського народу».12 травня президент Українипровів першу розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Глава держави назвав її «дуже теплою та справді предметною».Як повідомив згодом голова Офісу президента, під час телефонної розмови із Зеленським Папа Лев XIV висловив готовність сприяти таким зустрічам і пообіцяв «зробити все можливе» для досягнення справедливого та тривалого миру. Також голова ОП заявив, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Лева XIV у Ватикані 18 травня.8 травня конклав кардиналів Католицької церкви на другий день голосування обрав 267-го Папу Римського. Ним став 69-річний кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі ім’я Лев XIV. Він став першим Папою-августинцем та першим понтифіком зі США.Предстоятель Української греко-католицької церкви митрополит Святослав висловив надію, що Лев XIV стане Папою миру для «багатостраждальної, зболеної війною України».«Він цікаво висловився про цей мир: цей мир є без зброї й він обеззброює. Тобто це мир, зокрема, жертви війни, тієї, що, скажімо, протистоїть злу. Святіший Отець сказав, що треба віддатися в руки Божі — і зло ніколи нас не переможе», — сказав Блаженніший Святослав.Нового Папу Римського також привітав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, побажавши «успішного служіння на благо усіх християн в ім’я свідчення Євангелія, задля примноження миру і добра в усьому світі».Президент України Володимир Зеленський побажав, щоб Католицька церква продовжила зусилля, «спрямовані на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру».

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