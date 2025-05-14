Польща не планує розміщати своїх військових в Україні, - Сікорський

Радослав Сікорський на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа заявив, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну.



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У вівторок, 13 травня, спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни РФ проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.



"Припиніть маніпулювати", - сказав Сікорський.



На його думку, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться.



"Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі", – наголосив Сікорський.



Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".



Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.



А лідер найбільшої опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив "обман" з боку прем’єр-міністра Дональда Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщіна тлі заяви спецпосланця американського президентазаявив, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Wprost.У вівторок, 13 травня, спецпосланник президента СШАзаявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни РФ проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові."Припиніть маніпулювати", - сказав Сікорський.На його думку, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться."Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі", – наголосив Сікорський.Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".Міністр національної оборони Польщітакож заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.А лідер найбільшої опозиційної партії Польщізапідозрив "обман" з боку прем’єр-міністрау питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа.

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