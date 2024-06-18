У Луцьку працюватимуть влітку 9 садочків

У Луцьку працюватимуть влітку 9 садочків
Для належної підготовки до нового навчального року та забезпечення вихователів відпустками у Луцьку в літній період працюватиме 9 "чергових" садочків.

Графік роботи садочків влітку затвердили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 14 травня, пише Суспільне.

З 16 червня до 29 серпня працюватимуть садочки:

- №7 (вулиця Кременецька, 24);

- №10 (проспект Соборності, 22 Б);

- №12 (вулиця Каштанова 4);

- №25 (вулиця Куцина Олега, 4 (колишня Чехова);

- №27 (вулиця Євгена Коновальця, 10 а);

- №33 (вулиця Ветеранів, 2);

- №34 (вулиця Гетьмана Сагайдачного, 4);

- №36 (вулиця Івасюка Володимира (колишня Даньшина, 13,);

- №37 (вулиця Захисників України (колишня Домни Гордіюк, 5).

З 16 червня до 8 серпня не працюватимуть садочки №: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільного підрозділу ЗЗСО № 35.

З 30 червня по 22 серпня не працюватиме дошкільний заклад № 5, а з 11 серпня до 29 серпня садочки № 7, 10, 12, 25, 27, 33, 34, 36, 37.

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Теги: Луцьк, садочки
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