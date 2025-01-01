Волинські воїни знищують загарбників: ефектне відео

Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжуютьна передовій.Про це у фейсбуці повідомила військова частина.Військові опублікували ефектне відео, як волинська бригада знищує загарбників.«Мамо, от ми і прожили з тобою ще один день. І не просто прожили, а ще й знищили ворогів. Так, ми разом. Я - зброєю, а ти - своєю підтримкою і молитвою за мене!» - йдеться у дописі до відео.