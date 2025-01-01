Волинські воїни знищують загарбників: ефектне відео
Сьогодні, 11:55
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати ворогів на передовій.
Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
Військові опублікували ефектне відео, як волинська бригада знищує загарбників.
«Мамо, от ми і прожили з тобою ще один день. І не просто прожили, а ще й знищили ворогів. Так, ми разом. Я - зброєю, а ти - своєю підтримкою і молитвою за мене!» - йдеться у дописі до відео.
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Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
Військові опублікували ефектне відео, як волинська бригада знищує загарбників.
«Мамо, от ми і прожили з тобою ще один день. І не просто прожили, а ще й знищили ворогів. Так, ми разом. Я - зброєю, а ти - своєю підтримкою і молитвою за мене!» - йдеться у дописі до відео.
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