У Луцьку на Перемоги - аварія: зіткнулися тролейбус та чотири автівки





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.



За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години неподалік від ліцею №5. Зіткнулися тролейбус та чотири автівки. На щастя, травмованих не має, але транспортні засоби зазнали пошкодження.



На місці працює поліція.



Більше інформації - згодом.



Сьогодні, 11 вересня, у Луцьку на проспекті Перемоги трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автівок та тролейбуса.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години неподалік від ліцею №5. Зіткнулися тролейбус та чотири автівки. На щастя, травмованих не має, але транспортні засоби зазнали пошкодження.На місці працює поліція.Більше інформації - згодом.

