У Луцьку на Перемоги - аварія: зіткнулися тролейбус та чотири автівки
Сьогодні, 12:38
Сьогодні, 11 вересня, у Луцьку на проспекті Перемоги трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автівок та тролейбуса.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години неподалік від ліцею №5. Зіткнулися тролейбус та чотири автівки. На щастя, травмованих не має, але транспортні засоби зазнали пошкодження.
На місці працює поліція.
Більше інформації - згодом.
