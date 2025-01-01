У Луцьку на Перемоги - аварія: зіткнулися тролейбус та чотири автівки

У Луцьку на Перемоги - аварія: зіткнулися тролейбус та чотири автівки
Сьогодні, 11 вересня, у Луцьку на проспекті Перемоги трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автівок та тролейбуса.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.

За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години неподалік від ліцею №5. Зіткнулися тролейбус та чотири автівки. На щастя, травмованих не має, але транспортні засоби зазнали пошкодження.

На місці працює поліція.

Більше інформації - згодом.
