ФБР готове заплатити $10 мільйонів за українського хакера

ФБР оголосило про винагороду у 10 млн дол за інформацію про місцезнаходження організатораПро це у телеграмі повідомляє НацполіціяУ ході проведення спецоперації за участю українських поліцейських знешкоджено хакерське угруповання, яке інфікувало вірусами-вимагачами мережі провідних світових компаній, спричинивши підприємствам збитки на мільярди доларів.Наразі зловмисники затримані, частина їх вже постала перед судом, а на їх статки накладено арешт.Одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук.Федеральне бюро розслідувань США оголосило винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування одного з ключових учасників міжнародної хакерської мережі.Підозрюваного, громадянина України, внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського Союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії.Кіберполіція закликає громадян перевіряти інформацію на офіційному сайті Європролу EU Most Wanted та повідомляти будь-які відомості, що можуть допомогти в його розшуку.