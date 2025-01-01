Як у Луцьку відзначатимуть день міста: план заходів





Програму заходів оприлюднили на сайті міської ради 11 вересня, пише



13 вересня



Фінальний етап "Кубку міського голови 2025" з мініфутболу в приміщенні Луцької гімназія № 3;



Луцький ярмарок ветеранського бізнесу "Я зміг іти зможеш" стартує з 10:00 на вулиці Лесі Українки;



Вручення відзнаки "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади" у приміщенні Художнього музею Луцька о 10:00;



"Велопробіг у вишиванках" стартує з Театрального майдану о 11:00

Громадська акція "Українська вишиванка" на Театральному майдані міста Луцька відбудеться о 12:00.



Сімейний фестиваль "Луцьк Family Fest — свято, що збирає друзів та родини!" розпочнеться на Площі Героїв Майдану о 12:00.



Екскурсія "Луцьк: непроминальні сторінки луцької минувшини" у Музейному просторі "Окольний замок" розпочнеться о 14:00.



Тематична екскурсія "Луцьк — приємне відкриття" о 15:00 — старт біля В'їзної вежі Луцького замку.



Фестиваль "Палітра культур" на Театральному майдані міста Луцька відбудеться о 18:00.



14 вересня



11:00 — Творча зустріч з Віоліною Ситнік, українською письменницею та журналісткою в межах заходів літературного форуму "про СЛОВО", публічна бібліотека м. Луцька.



11:30 — Театральна хода з нагоди урочистого відкриття 50-го театрального сезону Волинського академічного обласного театру ляльок — Театральний майдан — вул. Лесі Українки — вул. Кривий Вал.



12:00 — Творча зустріч з Галиною Вдовиченко, українською, письменницею, журналісткою в межах заходів літературного форуму "про СЛОВО", Бібліотека-філія Nº 1.



14:00 — Літературні читання "Слово, яке звучить..." за участі українських письменників в межах заходів літературного форуму "про СЛОВО", Палац культури, 11 корпус.



14:00 — Мистецька програма "Піснями оспіваний, легендами овіяний", Булинок культури мікрорайону Вересневе



15:00 — Квест "Наскільки добре ти знаєш своє місто?", Центр туристичної інформації, вул. Сенаторки Левчанівської, 2



16:00 — Гала-концерт ІІ багатожанрового фестивалю-конкурсу дитячої творчості "Луцьк —територія талантів".



Довідково: День міста у Луцька святкують у другу суботу та неділю вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13-14 вересня Луцьк відзначає 940 річницю. У місті запланований традиційний "Велопробіг у вишиванках" та громадська акція "Українська вишиванка".Програму заходів оприлюднили на сайті міської ради 11 вересня, пише Суспільне Фінальний етап "Кубку міського голови 2025" з мініфутболу в приміщенні Луцької гімназія № 3;Луцький ярмарок ветеранського бізнесу "Я зміг іти зможеш" стартує з 10:00 на вулиці Лесі Українки;Вручення відзнаки "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади" у приміщенні Художнього музею Луцька о 10:00;"Велопробіг у вишиванках" стартує з Театрального майдану о 11:00Громадська акція "Українська вишиванка" на Театральному майдані міста Луцька відбудеться о 12:00.Сімейний фестиваль "Луцьк Family Fest — свято, що збирає друзів та родини!" розпочнеться на Площі Героїв Майдану о 12:00.Екскурсія "Луцьк: непроминальні сторінки луцької минувшини" у Музейному просторі "Окольний замок" розпочнеться о 14:00.Тематична екскурсія "Луцьк — приємне відкриття" о 15:00 — старт біля В'їзної вежі Луцького замку.Фестиваль "Палітра культур" на Театральному майдані міста Луцька відбудеться о 18:00.11:00 — Творча зустріч з Віоліною Ситнік, українською письменницею та журналісткою в межах заходів літературного форуму "про СЛОВО", публічна бібліотека м. Луцька.11:30 — Театральна хода з нагоди урочистого відкриття 50-го театрального сезону Волинського академічного обласного театру ляльок — Театральний майдан — вул. Лесі Українки — вул. Кривий Вал.12:00 — Творча зустріч з Галиною Вдовиченко, українською, письменницею, журналісткою в межах заходів літературного форуму "про СЛОВО", Бібліотека-філія Nº 1.14:00 — Літературні читання "Слово, яке звучить..." за участі українських письменників в межах заходів літературного форуму "про СЛОВО", Палац культури, 11 корпус.14:00 — Мистецька програма "Піснями оспіваний, легендами овіяний", Булинок культури мікрорайону Вересневе15:00 — Квест "Наскільки добре ти знаєш своє місто?", Центр туристичної інформації, вул. Сенаторки Левчанівської, 216:00 — Гала-концерт ІІ багатожанрового фестивалю-конкурсу дитячої творчості "Луцьк —територія талантів".День міста у Луцька святкують у другу суботу та неділю вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію