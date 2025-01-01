На Волині киянин за 15 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним виїхати до Білорусі

Понад 15000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних в білорусь – жителю Київщини повідомлено про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури викрито схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України поза встановленими пунктами прикордонного пропуску до республіки білорусь.За даними слідства, 43-річний житель одного з сіл Білоцерківського району Київської області погодився на пропозицію не встановленого поки спільника, який організовував незаконне переправлення осіб призовного віку за межі України, доставити двох ухилянтів до лінії державного кордону для незаконного його перетину в Звягельському районі Житомирської області.Удень 06 вересня 2025 водія після отримання коштів від одного з них затримали правоохоронці.Один військовозобов'язаний, житель Харкова, заплатив за незаконний перехід кордону 5000, інший, волинянин, – 10500 доларів США.Виїхати з України їм не вдалося.Водію повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 332 КК України).Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокурори оскаржуватимуть це рішення, наполягаючи на триманні під вартою.Особа його спільника встановлюється.