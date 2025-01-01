На Волині горіли житловий будинок, гараж та хлів
Сьогодні, 13:10
За добу 11 вересня рятувальники Волині ліквідували 5 пожеж.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Дві з них сталися в екосистемах:
– у с. Підкормілля Любешівської громади вогонь охопив 0,4 га сухої трави та чагарників. Пожежу ліквідовали о 18:32 рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів та працівники місцевої пожежної команди села Судче. Причина – випалювання сухостою місцевим жителем;
– у с. Ольганівка Рожищенської громади згоріло 0,1 га сухої рослинності. Ліквідовали горіння о 17:35 рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище. Причина – необережне поводження з вогнем.
Також горіли господарські споруди:
– у с. Воля Ковельського району відбулося загорання хліва. О 22:26 ліквідовали вогнеборці 10 ДПРЧ м. Ковель та працівники МПО Доротище. Причина – необережне поводження з вогнем;
– О 23:55 у селищі Іваничі Володимирського району виникла пожежа гаража. На місце події прибули вогнеборці 18 ДПРП селища Іваничі та о 00:10 ліквідували загорання. Причина – коротке замикання електромережі.
О 00:00 виникла пожежа у житловому будинку в с. Люб’язь Любешівської громади. Знищено 100 м² покрівлі та пошкоджено перекриття.
Ліквідовали о 01:16 рятувальники 12 ДПРП селища Любешів та працівники МПО с. Судче. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.
