Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим
Сьогодні, 12:15
За допомогою ДНК-експертизи вдалося підтвердити загибель на фронті Руслана Ломінського із Володимира на Волині.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Скорботний день для нашої громади… ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Володимира - Руслана Ломінського, 09.11.1977 р.н.», - зазначив мер.
Військовослужбовець обороняв нашу країну на Бахмутському напрямку. Від 16 жовтня минулого року вважався зниклим безвісти. І ось, нарешті, повернеться додому, проте, на превеликий жаль, «На щиті».
Про дату та місце похорону повідомлять згодом.
«Низький уклін, Захиснику, який у важкі часи для держави не побоявся і став на її захист. Щиро співчуваю рідним та близьким. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
