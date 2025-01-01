Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим

За допомогою ДНК-експертизи вдалося підтвердити загибель на фронтііз Володимира на Волині.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«Скорботний день для нашої громади… ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Володимира - Руслана Ломінського, 09.11.1977 р.н.», - зазначив мер.Військовослужбовець обороняв нашу країну на Бахмутському напрямку. Від 16 жовтня минулого року вважався зниклим безвісти. І ось, нарешті, повернеться додому, проте, на превеликий жаль, «На щиті».Про дату та місце похорону повідомлять згодом.«Низький уклін, Захиснику, який у важкі часи для держави не побоявся і став на її захист. Щиро співчуваю рідним та близьким. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.