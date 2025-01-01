Торговельна напруженість: Китай відповів США на нові тарифи





Про це повідомляє



Нові правила, що набудуть чинності найближчим часом, ще більше загострюють торговельну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, яка триває вже кілька місяців.



Згідно з рішенням китайської влади, з американських суден стягуватимуть 400 юанів (приблизно 56 доларів) за кожну нетто-тонну, причому тариф зростатиме щороку й до квітня 2028 року сягне 1120 юанів.



У Пекіні пояснили цей крок відповіддю на ініціативу США, які раніше оголосили про намір запровадити власні збори для суден, що побудовані, експлуатуються або належать китайським компаніям. Китайська сторона вважає це грубим порушенням принципів міжнародної торгівлі та морських угод між двома країнами.



Таким чином, протистояння між двома найбільшими економіками світу поширюється вже й на сферу морських перевезень, що може мати наслідки для глобальних логістичних ланцюгів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китай оголосив про запровадження портових зборів для американських суден, які заходять до його портів.Про це повідомляє AP News Нові правила, що набудуть чинності найближчим часом, ще більше загострюютьміж Пекіном і Вашингтоном, яка триває вже кілька місяців.Згідно з рішенням китайської влади, з американських суден стягуватимуть 400 юанів (приблизно 56 доларів) за кожну нетто-тонну, причому тариф зростатиме щороку й до квітня 2028 року сягне 1120 юанів.У Пекіні пояснили цей крок відповіддю на ініціативу США, які раніше оголосили про намір запровадити власні збори для суден, що побудовані, експлуатуються або належать китайським компаніям. Китайська сторона вважає це грубим порушенням принципів міжнародної торгівлі та морських угод між двома країнами.Таким чином, протистояння між двома найбільшими економіками світу поширюється вже й на сферу морських перевезень, що може мати наслідки для глобальних логістичних ланцюгів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію