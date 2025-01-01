Торговельна напруженість: Китай відповів США на нові тарифи

Торговельна напруженість: Китай відповів США на нові тарифи
Китай оголосив про запровадження портових зборів для американських суден, які заходять до його портів.

Про це повідомляє AP News.

Нові правила, що набудуть чинності найближчим часом, ще більше загострюють торговельну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, яка триває вже кілька місяців.

Згідно з рішенням китайської влади, з американських суден стягуватимуть 400 юанів (приблизно 56 доларів) за кожну нетто-тонну, причому тариф зростатиме щороку й до квітня 2028 року сягне 1120 юанів.

У Пекіні пояснили цей крок відповіддю на ініціативу США, які раніше оголосили про намір запровадити власні збори для суден, що побудовані, експлуатуються або належать китайським компаніям. Китайська сторона вважає це грубим порушенням принципів міжнародної торгівлі та морських угод між двома країнами.

Таким чином, протистояння між двома найбільшими економіками світу поширюється вже й на сферу морських перевезень, що може мати наслідки для глобальних логістичних ланцюгів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Китай, політика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Торговельна напруженість: Китай відповів США на нові тарифи
Сьогодні, 12:30
За час війни ціни на будинки на Волині зросли майже утричі
Сьогодні, 12:12
Путін пом’якшив правила надання субсидій російським НПЗ
Сьогодні, 11:53
У місті на Волині на місці демонтованого радянського танка встановлюють флагшток
Сьогодні, 11:32
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, а Зеленському треба сісти й домовлятися
Сьогодні, 11:15
Медіа
відео
1/8