Пішла за грибами: на Волині у лісі заблукала 68-річна жінка
Увечері 12 жовтня о 22:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про зникнення жінки в лісі поблизу села Кропивники Шацької громади Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Як з’ясувалося, 68-річна жінка разом із донькою пішла до лісу по гриби, але заблукала й не змогла самостійно знайти дорогу додому. На пошуки одразу вирушили рятувальники 11-го державного пожежно-рятувального поста селища Шацьк, поліцейські, прикордонники з тепловізійним квадрокоптером та місцеві жителі.

Близько 00:38 13 жовтня жінку вдалося знайти в лісовій місцевості за допомогою безпілотника. Вона була дезорієнтована, але при свідомості. Рятувальники супроводили її до карети швидкої медичної допомоги.
