Опалювальний сезон почнеться за планом: визначені урядом терміни стосуються не опалювання будинків, а ринку газу. ОНОВЛЕНО

Кабінет Міністрів України вирішив, що цьогоріч опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада.

Про це свідчить постанова від 8 жовтня, пише Громадське.

Документ свідчить, що опалювальний період стартує з 1 листопада 2025 року і триватиме до 31 березня 2026 року.

Обстріли енергетики

З початком холодів в Україні війська рф посилили свої обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України. НАК «Нафтогаз» повідомила, що атака по її об’єктах у ніч проти 3 жовтня стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський зазначав, що лише по газових об’єктах окупанти тоді випустили 35 ракет.

У ніч проти 5 жовтня російські війська провели чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударами знову були й енергетичні об'єкти.

У ніч проти 10 жовтня росіяни знову вдарили по енергетиці. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що цей удар був одним із найбільших сконцентрованих саме проти обʼєктів енергетики. За даними «Укренерго», через російські атаки знеструмленими опинилися споживачі у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Як писав Bloomberg, унаслідок нещодавніх російських обстрілів України Київ втратив 60% власного видобутку газу. Водночас, за словами Зеленського, Україна має план «Б» у разі масштабних атак ворога на газову інфраструктуру — йдеться про імпорт.

ОНОВЛЕНО станом на 15.51

Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито початок опалювального періоду з 1 листопада.

Заява Міністерства енергетики спростовує, що опалювальний період стартує з 1 листопада, як раніше написали медіа з посиланням на постанову Кабміну від 8 жовтня.

У відомстві пояснили, що постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

Там зазначили, що умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року. Вони умовно названі «опалювальним періодом», і це лише технічна термінологія.

«Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», — заявило Міненерго.

