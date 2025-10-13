Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії





Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає



Посол повідомив, що підписав ноту, якою передали дозвіл Міністерства культури та стратегічних комунікацій України польській стороні на проведення пошукових робіт в селі Угли Рівненської області.



"Цей дозвіл видано у відповідь на запит Кароліни Романовської. Українська сторона запрошує відповідних представників польської сторони до участі у проведенні відповідних робіт на місці", – написав Боднар.



"Хочу ще раз підкреслити: Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння", наголосив він.



Він висловив сподівання, що польські партнери так само будуть відкриті до справжнього діалогу зі складних питань спільного історичного минулого.



На початку цього місяця Василь Боднар заявив, що Україна невдовзі видасть нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії.



Йшлося про надання дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи, зокрема у таких населених пунктах, як Гута Пеняцька на Львівщині та Угли Рівненської області.



На початку вересня на Тернопільщині за участі делегації з Польщі перепоховали останки знайдених під час ексгумацій мешканців села Пужники.



У Львові наприкінці серпня завершилися ексгумації на місці колишнього села Збоїська.



Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.

