На Волині зустрілися з легендою Військово-морських сил, командиром «Генічеська», який пройшов російський полон

На Волині зустрілися з легендою Військово-морських сил, командиром «Генічеська», який пройшов російський полон
Олександр В’ячеславович Бойчук – легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого) «Генічеськ», який перегнав корабель під час анексії Криму у 2014 році.

Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"На початку повномасштабного вторгнення ніс службу в Маріуполі на кораблі управління «Донбас». У ворожий полон потрапив у березні 2022 року. Майже рік про нього не було чути жодної звісти, однак рідні не втрачали надії. Дружина Оксана, яка також є військовою, вірила, молилася й чекала. І ось, після довгих трьох років, чоловіка нарешті відпустили.

Дякую нашому незламному Герою! Для нас усіх він – жива легенда, символ мужності, стійкості патріотизму і любові до України. Бажаю якнайшвидшого відновлення та настання Перемоги й миру в державі!" - наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полон, росія, Генічеськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей
Сьогодні, 15:48
На Волині зустрілися з легендою Військово-морських сил, командиром «Генічеська», який пройшов російський полон
Сьогодні, 15:11
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 14:55
Сили оборони стримали хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях
Сьогодні, 14:18
Опалювальний сезон почнеться за планом: визначені урядом терміни стосуються не опалювання будинків, а ринку газу. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:32
Медіа
відео
1/8