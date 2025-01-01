На Волині зустрілися з легендою Військово-морських сил, командиром «Генічеська», який пройшов російський полон
Сьогодні, 15:11
Олександр В’ячеславович Бойчук – легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого) «Генічеськ», який перегнав корабель під час анексії Криму у 2014 році.
Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"На початку повномасштабного вторгнення ніс службу в Маріуполі на кораблі управління «Донбас». У ворожий полон потрапив у березні 2022 року. Майже рік про нього не було чути жодної звісти, однак рідні не втрачали надії. Дружина Оксана, яка також є військовою, вірила, молилася й чекала. І ось, після довгих трьох років, чоловіка нарешті відпустили.
Дякую нашому незламному Герою! Для нас усіх він – жива легенда, символ мужності, стійкості патріотизму і любові до України. Бажаю якнайшвидшого відновлення та настання Перемоги й миру в державі!" - наголосив він.
