На Волині зустрілися з легендою Військово-морських сил, командиром «Генічеська», який пройшов російський полон

Олександр В’ячеславович Бойчук – легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого) «Генічеськ», який перегнав корабель під час анексії Криму у 2014 році.



Про це Ігор Пальонка.



"На початку повномасштабного вторгнення ніс службу в Маріуполі на кораблі управління «Донбас». У ворожий полон потрапив у березні 2022 року. Майже рік про нього не було чути жодної звісти, однак рідні не втрачали надії. Дружина Оксана, яка також є військовою, вірила, молилася й чекала. І ось, після довгих трьох років, чоловіка нарешті відпустили.



Дякую нашому незламному Герою! Для нас усіх він – жива легенда, символ мужності, стійкості патріотизму і любові до України. Бажаю якнайшвидшого відновлення та настання Перемоги й миру в державі!" - наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

