У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей





Про це повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Есток, пише



Двоє поранених перебувають у важкому стані. Ще троє людей заблоковані в уламках, станом на 13:44 інформація про їхній стан була невідома. Загиблих унаслідок аварії, попередньо, немає.



За словами міністра, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда, схоже, не поступився дорогою іншому.



«Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», — сказав Сутай Есток.



Аварія сталася на околицях села Яблунов-над-Турньоу, у місці, де колії перетинаються і сходяться в одну. Речниця оперативного центру служби екстреної медичної допомоги Петра Клімесова повідомила, що на місце події направили два рятувальні вертольоти та шість наземних карет швидкої допомоги.



У МЗС України повідомили hromadske, що відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні. Українські консули в Словаччині перебувають на контакті з поліцією.

