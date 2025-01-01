У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей
Сьогодні, 15:48
Уранці 13 жовтня в районі словацького села Яблунов-над-Турньоу зіткнулися два швидкісні потяги. Через це близько 100 людей зазнали поранень.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Есток, пише Громадське з посиланням на TASR.
Двоє поранених перебувають у важкому стані. Ще троє людей заблоковані в уламках, станом на 13:44 інформація про їхній стан була невідома. Загиблих унаслідок аварії, попередньо, немає.
За словами міністра, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда, схоже, не поступився дорогою іншому.
«Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», — сказав Сутай Есток.
Аварія сталася на околицях села Яблунов-над-Турньоу, у місці, де колії перетинаються і сходяться в одну. Речниця оперативного центру служби екстреної медичної допомоги Петра Клімесова повідомила, що на місце події направили два рятувальні вертольоти та шість наземних карет швидкої допомоги.
У МЗС України повідомили hromadske, що відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні. Українські консули в Словаччині перебувають на контакті з поліцією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Есток, пише Громадське з посиланням на TASR.
Двоє поранених перебувають у важкому стані. Ще троє людей заблоковані в уламках, станом на 13:44 інформація про їхній стан була невідома. Загиблих унаслідок аварії, попередньо, немає.
За словами міністра, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда, схоже, не поступився дорогою іншому.
«Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», — сказав Сутай Есток.
Аварія сталася на околицях села Яблунов-над-Турньоу, у місці, де колії перетинаються і сходяться в одну. Речниця оперативного центру служби екстреної медичної допомоги Петра Клімесова повідомила, що на місце події направили два рятувальні вертольоти та шість наземних карет швидкої допомоги.
У МЗС України повідомили hromadske, що відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні. Українські консули в Словаччині перебувають на контакті з поліцією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей
Сьогодні, 15:48
На Волині зустрілися з легендою Військово-морських сил, командиром «Генічеська», який пройшов російський полон
Сьогодні, 15:11
Опалювальний сезон почнеться за планом: визначені урядом терміни стосуються не опалювання будинків, а ринку газу. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:32