У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей

У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей
Уранці 13 жовтня в районі словацького села Яблунов-над-Турньоу зіткнулися два швидкісні потяги. Через це близько 100 людей зазнали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Есток, пише Громадське з посиланням на TASR.

Двоє поранених перебувають у важкому стані. Ще троє людей заблоковані в уламках, станом на 13:44 інформація про їхній стан була невідома. Загиблих унаслідок аварії, попередньо, немає.

За словами міністра, аварія, ймовірно, сталася через людську помилку: один із машиністів поїзда, схоже, не поступився дорогою іншому.

«Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія», — сказав Сутай Есток.

Аварія сталася на околицях села Яблунов-над-Турньоу, у місці, де колії перетинаються і сходяться в одну. Речниця оперативного центру служби екстреної медичної допомоги Петра Клімесова повідомила, що на місце події направили два рятувальні вертольоти та шість наземних карет швидкої допомоги.

У МЗС України повідомили hromadske, що відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні. Українські консули в Словаччині перебувають на контакті з поліцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Словаччина, потяги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей
Сьогодні, 15:48
На Волині зустрілися з легендою Військово-морських сил, командиром «Генічеська», який пройшов російський полон
Сьогодні, 15:11
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 14:55
Сили оборони стримали хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях
Сьогодні, 14:18
Опалювальний сезон почнеться за планом: визначені урядом терміни стосуються не опалювання будинків, а ринку газу. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:32
Медіа
відео
1/8