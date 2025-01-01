За час війни ціни на будинки на Волині зросли майже утричі

ціни на приватні будинки. Вартість житла зросла у всіх регіонах, але темпи підйому дуже різняться.



Зазначається, що у Києві медіанна вартість зросла з 4,6 млн грн (110 082 дол.) у 2021 році до 8,1 млн грн (193 837 дол.) у 2024-му та 9,6 млн грн (229 664 дол.) у 2025-му. Це означає приріст на 107% за чотири роки і 18% за останній рік.



При цьому у Київській області будинок коштував 2,3 млн грн (55 041 дол.) у 2021 році, у 2024-му - 4,3 млн грн (102 897 дол.), а у 2025 році вже 4,6 млн грн (110 082 дол.). Таким чином за чотири роки вартість зросла на 104%, а за рік +7%.



На Одещині медіанна ціна піднялася з 1,5 млн грн (35 898 дол.) у 2021 році до 2,7 млн грн (64 573 дол.) у 2024-му і 3,1 млн грн (74 135 дол.) у 2025-му. Це становить +106% за чотири роки і +15% за рік.



Де найдорожчі будинки в Україні



Справжнім рекордсменом стала Вінницька область. Якщо у 2021 році будинок тут коштував у середньому 580 тис. грн (13 879 дол.), то у 2024 році вже понад 2,1 млн грн (50 251 дол.), а у 2025-му вже майже 2,6 млн грн (62 216 дол.). Таким чином зростання становить 27% за останній рік і 354% за чотири роки.



Не менш активна динаміка у Волинській області. Якщо у 2021 році ціна становила 618 тис. грн (14 788 дол.), то у 2024 році - 1,6 млн грн (38 293 дол.), а у 2025-му вже 2,3 млн грн (55 037 дол.). Лише за останній рік ціни зросли майже на 43%, а за 4 роки на 275%.



На Львівщині будинок, який у 2021 році коштував близько 976 тис. грн (23 355 дол.), у 2024 році продавався за 3,1 млн грн (74 135 дол.), а зараз уже 3,6 млн грн (86 145 дол.). Це на 14% більше, ніж торік, і на 267% більше, ніж чотири роки тому.



Де в Україні найдешевші будинки



У Запорізькій області будинок у 2021 році коштував 418 тис. грн (10 002 дол.), у 2024 - 915 тис. грн (21 899 дол.), а у 2025 році - 951 тис. грн (22 764 дол.). Загальний приріст становить 127% за чотири роки, а з 2024 до 2025 року лише 4%.



У Полтавській області вартість піднялася з 395 тис. грн (9 452 дол.) у 2021 році до 742 тис. грн (17 757 дол.) у 2024 році і 840 тис. грн (20 097 дол.) у 2025-му. Це +113% за чотири роки і +13% за рік.



