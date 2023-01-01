На Волині жінка через спалювання стерні опинилася у лікарні

На Волині жінка через спалювання стерні опинилася у лікарні
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі та здійснили 6 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких врятували 2 людей.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

7 вересня пожежі трапилися у Ковельському та Луцькому районах.

Імовірно, через коротке замикання електромережі горів житловий будинок у селі Велицьк на Ковельщині. Пожежу приборкали рятувальники 21 ДПРП та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце.

Окрім того, о 16:43 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу стерні на у селі Смолява Берестечківської громади. О 17:10 горіння ліквідували рятувальники 22 ДПРП.

За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем 58-річної власниці.

Уже ввечері жінка звернулася за медичною допомогою – з термічними опіками та отруєнням продуктами горіння її госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.


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