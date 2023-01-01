На Волині жінка через спалювання стерні опинилася у лікарні

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі та здійснили 6 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких врятували 2 людей.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.7 вересня пожежі трапилися у Ковельському та Луцькому районах.Імовірно, через коротке замикання електромережі. Пожежу приборкали рятувальники 21 ДПРП та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце.Окрім того, о 16:43 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу стерні на у селі Смолява Берестечківської громади. О 17:10 горіння ліквідували рятувальники 22 ДПРП.За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем 58-річної власниці.Уже ввечері жінка звернулася за медичною допомогою – з термічними опіками та отруєнням продуктами горіння її госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.