На Волині жінка через спалювання стерні опинилася у лікарні
Сьогодні, 10:30
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі та здійснили 6 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких врятували 2 людей.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
7 вересня пожежі трапилися у Ковельському та Луцькому районах.
Імовірно, через коротке замикання електромережі горів житловий будинок у селі Велицьк на Ковельщині. Пожежу приборкали рятувальники 21 ДПРП та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце.
Окрім того, о 16:43 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу стерні на у селі Смолява Берестечківської громади. О 17:10 горіння ліквідували рятувальники 22 ДПРП.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем 58-річної власниці.
Уже ввечері жінка звернулася за медичною допомогою – з термічними опіками та отруєнням продуктами горіння її госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
7 вересня пожежі трапилися у Ковельському та Луцькому районах.
Імовірно, через коротке замикання електромережі горів житловий будинок у селі Велицьк на Ковельщині. Пожежу приборкали рятувальники 21 ДПРП та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце.
Окрім того, о 16:43 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу стерні на у селі Смолява Берестечківської громади. О 17:10 горіння ліквідували рятувальники 22 ДПРП.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем 58-річної власниці.
Уже ввечері жінка звернулася за медичною допомогою – з термічними опіками та отруєнням продуктами горіння її госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
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