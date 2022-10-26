Завтра, 9 вересня, перекриють рух деякими вулицями Луцька
Сьогодні, 17:07
У зв’язку із проведенням 9 вересня велопробігу у вишиванках до Дня міста тимчасово призупинять рух транспорту з 10:45 до закінчення заходу.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Старт велопробігу відбудеться на Театральному майдані.
Маршрут проходитиме таким шляхом: вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, проспект Соборності, проспект Молоді, проспект Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Старт велопробігу відбудеться на Театральному майдані.
Маршрут проходитиме таким шляхом: вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, проспект Соборності, проспект Молоді, проспект Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі.
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