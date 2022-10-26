Завтра, 9 вересня, перекриють рух деякими вулицями Луцька





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Старт велопробігу відбудеться на Театральному майдані.



Маршрут проходитиме таким шляхом: вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, проспект Соборності, проспект Молоді, проспект Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із проведенням 9 вересня велопробігу у вишиванках до Дня міста тимчасово призупинять рух транспорту з 10:45 до закінчення заходу.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Старт велопробігу відбудеться на Театральному майдані.Маршрут проходитиме таким шляхом: вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, проспект Соборності, проспект Молоді, проспект Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію