Уряд призначив тимчасового очільника ДСНС

Уряд призначив тимчасового очільника ДСНС
Кабінет Міністрів призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ним став Андрій Даник, який дотепер очолював управління ДСНС на Черкащині.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Даник від січня 2020 року перебуває на посаді начальника головного управління ДСНС України в Черкаській області. До того він був заступником керівника головного управління на Донеччині.

Посадовець народився 1978 року в місті Кропивницький. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України. Працював на різних посадах у пожежних частинах Донецької області. Має низку відзнак і медалей від МНС України та президента.

Попереднього голову відомства Сергія Крука звільнили з посади наприкінці серпня за результатами внутрішньої перевірки в ДСНС. Тоді виконання обов’язків керівника поклали на заступника Крука Володимира Демчука.

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