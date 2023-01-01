Уряд призначив тимчасового очільника ДСНС
Сьогодні, 21:10
Кабінет Міністрів призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ним став Андрій Даник, який дотепер очолював управління ДСНС на Черкащині.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Даник від січня 2020 року перебуває на посаді начальника головного управління ДСНС України в Черкаській області. До того він був заступником керівника головного управління на Донеччині.
Посадовець народився 1978 року в місті Кропивницький. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України. Працював на різних посадах у пожежних частинах Донецької області. Має низку відзнак і медалей від МНС України та президента.
Попереднього голову відомства Сергія Крука звільнили з посади наприкінці серпня за результатами внутрішньої перевірки в ДСНС. Тоді виконання обов’язків керівника поклали на заступника Крука Володимира Демчука.
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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Даник від січня 2020 року перебуває на посаді начальника головного управління ДСНС України в Черкаській області. До того він був заступником керівника головного управління на Донеччині.
Посадовець народився 1978 року в місті Кропивницький. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України. Працював на різних посадах у пожежних частинах Донецької області. Має низку відзнак і медалей від МНС України та президента.
Попереднього голову відомства Сергія Крука звільнили з посади наприкінці серпня за результатами внутрішньої перевірки в ДСНС. Тоді виконання обов’язків керівника поклали на заступника Крука Володимира Демчука.
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