У Луцькому геріатричному пансіонаті – подвійне весілля. ВІДЕО

У Луцькому геріатричному пансіонаті – подвійне весілля. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті одружилися дві пари підопічних. Наречені проживали в закладі більше десяти років, мають інвалідність. Подвійне весілля святкували на території пансіонату.

Як розповіла Суспільному організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності Тетяна Саламан, це перші весілля у закладі з часу повномасштабної війни.

Перша пара молодят — 43-річна Валентина і 52-річний Віктор. Обоє пересуваються на кріслах колісних. Зустрічатися почали в Італії, де через повномасштабну війну провели півтора року.

Як розповіла Валентина, одружитися в іншій країні не змогли через відсутність усіх необхідних документів. Тому поєднати долі вирішили в Луцьку, куди повернулися два місяці тому.

"Про весілля ми, тим більше таке, навіть не мріяли. Я перший раз заміж виходжу, і Вітя перший раз одружується. Вдячні Італії, що за те, що ми тепер разом. Він добрий, завжди допомагає всім, щирий", — говорить жінка.

Зі слів Віктора, з Валентиною він був знайомий давно: "Погляди кидали один на одного. А поїхали в Італію, там зійшлися більше. Вона така, знаєте, розсудлива. Будемо старатися мирно жити. І все буде добре".

Ще одну сім’ю створили підопічні пансіонату 51-річна Ольга та 38-річний Микола. Їхні стосунки, розповідає Ольга, теж зародилися в Італії. Хоча були знайомі раніше та час від часу спілкувалися.

"Він мене багато в чому підтримував. Якби не він, повірте, мені було б дуже важко в чужій країні. Я дякую йому і Богу за те, що він в мене є", — каже Ольга.

к розповів Микола, Ольгу за дружину він обрав, бо вона розуміє його з пів слова. "Мріємо про одне – щоб закінчилася війна і мир був. А плани? Будемо одне одного підтримувати", — додав чоловік.

Підготовка до весілля тривала орієнтовно місяць, у ній брав участь практично увесь персонал Луцького геріатричного пансіонату, розповіла Тетяна Саламан, організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності.

Коштів заклад на святкування не виділяв, долучилися персонал та підопічні. Каже: спільне весілля на території пансіонату за бажанням молодят організували в українському стилі, з дотриманням усіх народних традицій.

Після весілля обидві пари продовжують жити в пансіонаті, але вже у спільних кімнатах.




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Теги: весілля, пансіонат
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