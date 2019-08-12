Наступого тижня на Волині – спека





Про це свідчать прогнози Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Температура повітря у другий тиждень осені на Волині підніматиметься аж до 30 градусів.



Зокрема, у понеділок, 11 вересня, прогнозують вдень 23-28°. У вівторок – до 29°, а у середу, 13 вересня, – аж до 30°



У ці дні опадів не прогнозують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики прогнозують неймовірно теплий наступний тиждень на Волині.Про це свідчать прогнози Волинського обласного центру з гідрометеорології.Температура повітря у другий тиждень осені на Волині підніматиметься аж до 30 градусів.Зокрема, у понеділок, 11 вересня, прогнозують вдень 23-28°. У вівторок – до 29°, а у середу, 13 вересня, – аж до 30°У ці дні опадів не прогнозують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію