Наступого тижня на Волині – спека

Наступого тижня на Волині – спека
Синоптики прогнозують неймовірно теплий наступний тиждень на Волині.

Про це свідчать прогнози Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря у другий тиждень осені на Волині підніматиметься аж до 30 градусів.

Зокрема, у понеділок, 11 вересня, прогнозують вдень 23-28°. У вівторок – до 29°, а у середу, 13 вересня, – аж до 30°

У ці дні опадів не прогнозують.

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Теги: синоптики, прогноз, спека
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