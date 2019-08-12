Наступого тижня на Волині – спека
Сьогодні, 04:00
Синоптики прогнозують неймовірно теплий наступний тиждень на Волині.
Про це свідчать прогнози Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Температура повітря у другий тиждень осені на Волині підніматиметься аж до 30 градусів.
Зокрема, у понеділок, 11 вересня, прогнозують вдень 23-28°. У вівторок – до 29°, а у середу, 13 вересня, – аж до 30°
У ці дні опадів не прогнозують.
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Про це свідчать прогнози Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Температура повітря у другий тиждень осені на Волині підніматиметься аж до 30 градусів.
Зокрема, у понеділок, 11 вересня, прогнозують вдень 23-28°. У вівторок – до 29°, а у середу, 13 вересня, – аж до 30°
У ці дні опадів не прогнозують.
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