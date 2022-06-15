Чи планують у Луцьку знову підвищувати вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 08:20
Нині немає передумов для того, аби підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька.
Про це в інтерв'ю виданню «Волинські Новини» розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він пояснив, що підвищення вартості проїзду відбувається з огляду на зростання вартості складових, закладених у тариф.
"Чому відбулося підвищення вартості проїзду в тролейбусах? Тому що зросла вартість електроенергії, яка є джерелом живлення для тролейбуса, як паливо для автобуса. Саме тому вартість проїзду в тролейбусах зросла. Не тому, що ми хотіли би підвищити заробітну плату водіям або адміністративному персоналу Луцького підприємства електротранспорту.
Хочу звернути увагу, що вартість проїзду в електротранспорті нашого міста залишається на нижчому рівні, ніж у багатьох інших містах країни. У деяких містах проїзд у електротранспорті вартує 10 гривень.
Щодо автобусів, то ціна на паливо дещо зросла, але не настільки, щоб можна було говорити про підвищення проїзду", - сказав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в інтерв'ю виданню «Волинські Новини» розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він пояснив, що підвищення вартості проїзду відбувається з огляду на зростання вартості складових, закладених у тариф.
"Чому відбулося підвищення вартості проїзду в тролейбусах? Тому що зросла вартість електроенергії, яка є джерелом живлення для тролейбуса, як паливо для автобуса. Саме тому вартість проїзду в тролейбусах зросла. Не тому, що ми хотіли би підвищити заробітну плату водіям або адміністративному персоналу Луцького підприємства електротранспорту.
Хочу звернути увагу, що вартість проїзду в електротранспорті нашого міста залишається на нижчому рівні, ніж у багатьох інших містах країни. У деяких містах проїзд у електротранспорті вартує 10 гривень.
Щодо автобусів, то ціна на паливо дещо зросла, але не настільки, щоб можна було говорити про підвищення проїзду", - сказав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На три напрямки росія перекидає резерви та комплектує штурмові групи з ув’язнених, – Генштаб
Сьогодні, 09:11
Чи планують у Луцьку знову підвищувати вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 08:20
Медіа