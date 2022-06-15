Чи планують у Луцьку знову підвищувати вартість проїзду у маршрутках

Чи планують у Луцьку знову підвищувати вартість проїзду у маршрутках
Нині немає передумов для того, аби підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька.

Про це в інтерв'ю виданню «Волинські Новини» розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він пояснив, що підвищення вартості проїзду відбувається з огляду на зростання вартості складових, закладених у тариф.

"Чому відбулося підвищення вартості проїзду в тролейбусах? Тому що зросла вартість електроенергії, яка є джерелом живлення для тролейбуса, як паливо для автобуса. Саме тому вартість проїзду в тролейбусах зросла. Не тому, що ми хотіли би підвищити заробітну плату водіям або адміністративному персоналу Луцького підприємства електротранспорту.

Хочу звернути увагу, що вартість проїзду в електротранспорті нашого міста залишається на нижчому рівні, ніж у багатьох інших містах країни. У деяких містах проїзд у електротранспорті вартує 10 гривень.

Щодо автобусів, то ціна на паливо дещо зросла, але не настільки, щоб можна було говорити про підвищення проїзду", - сказав Поліщук.

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Теги: маршрутки, вартість
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