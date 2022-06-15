Чи планують у Луцьку знову підвищувати вартість проїзду у маршрутках





Про це вІгор Поліщук.



Він пояснив, що підвищення вартості проїзду відбувається з огляду на зростання вартості складових, закладених у тариф.



"Чому відбулося підвищення вартості проїзду в тролейбусах? Тому що зросла вартість електроенергії, яка є джерелом живлення для тролейбуса, як паливо для автобуса. Саме тому вартість проїзду в тролейбусах зросла. Не тому, що ми хотіли би підвищити заробітну плату водіям або адміністративному персоналу Луцького підприємства електротранспорту.



Хочу звернути увагу, що вартість проїзду в електротранспорті нашого міста залишається на нижчому рівні, ніж у багатьох інших містах країни. У деяких містах проїзд у електротранспорті вартує 10 гривень.



Щодо автобусів, то ціна на паливо дещо зросла, але не настільки, щоб можна було говорити про підвищення проїзду", - сказав Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нині немає передумов для того, аби підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька.Про це в інтерв'ю виданню «Волинські Новини» розповів Луцький міський головаВін пояснив, що підвищення вартості проїзду відбувається з огляду на зростання вартості складових, закладених у тариф."Чому відбулося підвищення вартості проїзду в тролейбусах? Тому що зросла вартість електроенергії, яка є джерелом живлення для тролейбуса, як паливо для автобуса. Саме тому. Не тому, що ми хотіли би підвищити заробітну плату водіям або адміністративному персоналу Луцького підприємства електротранспорту.Хочу звернути увагу, що вартість проїзду в електротранспорті нашого міста залишається на нижчому рівні, ніж у багатьох інших містах країни. У деяких містах проїзд у електротранспорті вартує 10 гривень.Щодо автобусів, то ціна на паливо дещо зросла, але не настільки, щоб можна було говорити про підвищення проїзду", - сказав Поліщук.

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