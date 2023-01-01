На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
У Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Наумюк.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Маємо скорботну новину з передової. У Запорізькій області загинув наш Захисник, житель Нововолинська, Олександр Наумюк, 1965 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Велопробіг у вишиванках: понад чотири сотні лучан долучилися до патріотичного заходу у День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:10
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
Сьогодні, 13:30
Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули сотні людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки
Сьогодні, 12:00
В небі над Донецьком замайорів прапор України, який запустили захисники
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко
08 вересень, 13:38
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка
08 вересень, 11:15
На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
07 вересень, 19:12
Воїн з Волині Максим Романюк – вже 15 місяців у полоні: рідні просять розголосу Воїн з Волині Максим Романюк – вже 15 місяців у полоні: рідні просять розголосу
07 вересень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Велопробіг у вишиванках: понад чотири сотні лучан долучилися до патріотичного заходу у День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
Сьогодні, 13:30
 0
Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
 0
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули сотні людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки
Сьогодні, 12:00
 0
В небі над Донецьком замайорів прапор України, який запустили захисники
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8