На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
Сьогодні, 13:30
У Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Наумюк.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Маємо скорботну новину з передової. У Запорізькій області загинув наш Захисник, житель Нововолинська, Олександр Наумюк, 1965 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Маємо скорботну новину з передової. У Запорізькій області загинув наш Захисник, житель Нововолинська, Олександр Наумюк, 1965 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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