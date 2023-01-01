На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк

Олександр Наумюк.



Про це Борис Карпус.



"Маємо скорботну новину з передової. У Запорізькій області загинув наш Захисник, житель Нововолинська, Олександр Наумюк, 1965 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області загинув воїн з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Маємо скорботну новину з передової. У Запорізькій області загинув наш Захисник, житель Нововолинська, Олександр Наумюк, 1965 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.

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