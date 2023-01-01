«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Вихованці громадської організації "Батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" готуються до фотовиставки, на якій представлять свої роботи.
Як розповіла Суспільному голова правління громадської організації Олена Мельник, виставка відбудеться у рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду. Її мета: показати красу України очима людей із синдромом Дауна. Обирали фотографії на конкурсній основі.
На виставці "Я люблю свою країну" буде представлено 60 робіт 14-ти авторів.
"Три номінації в нашому конкурсі: це природа, рослини і тварини. Ми дуже хотіли, щоб це були тварини Луцького зоопарку. Друга номінація – це літній портрет, тобто друзі, батьки, емоції. Третя номінація – це краєвиди або туристичні об’єкти нашого міста", — додала Олена Мельник.
Ідея зробити виставку фоторобіт людей з інвалідністю виникла після персональної виставки Андрія. Він здобув фах фотографа у коледжі. На виставку підготував добірку світлин із зоопарку.
Готується до фотовиставки також Валентин Новосад, який разом із Андрієм працює баристою в арткав’ярні. На його світлинах — Луцький замок та леви Луцького зоопарку.
Сергій Тимощук світлини, які представляє на виставці, зробив на подвір’ї свого дому. Також сфотографував маму Світлану. Хлопець каже: фотографувати вчився сам.
Як розповіла Олена Мельник, усі світлини можна буде побачити у неділю, 10 вересня в Луцькому зоопарку – фотовиставка відбудеться в рамках відзначення Дня міста Луцька.
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Як розповіла Суспільному голова правління громадської організації Олена Мельник, виставка відбудеться у рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду. Її мета: показати красу України очима людей із синдромом Дауна. Обирали фотографії на конкурсній основі.
На виставці "Я люблю свою країну" буде представлено 60 робіт 14-ти авторів.
"Три номінації в нашому конкурсі: це природа, рослини і тварини. Ми дуже хотіли, щоб це були тварини Луцького зоопарку. Друга номінація – це літній портрет, тобто друзі, батьки, емоції. Третя номінація – це краєвиди або туристичні об’єкти нашого міста", — додала Олена Мельник.
Ідея зробити виставку фоторобіт людей з інвалідністю виникла після персональної виставки Андрія. Він здобув фах фотографа у коледжі. На виставку підготував добірку світлин із зоопарку.
Готується до фотовиставки також Валентин Новосад, який разом із Андрієм працює баристою в арткав’ярні. На його світлинах — Луцький замок та леви Луцького зоопарку.
Сергій Тимощук світлини, які представляє на виставці, зробив на подвір’ї свого дому. Також сфотографував маму Світлану. Хлопець каже: фотографувати вчився сам.
Як розповіла Олена Мельник, усі світлини можна буде побачити у неділю, 10 вересня в Луцькому зоопарку – фотовиставка відбудеться в рамках відзначення Дня міста Луцька.
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