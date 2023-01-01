«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО





Як розповіла Олена Мельник, виставка відбудеться у рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду. Її мета: показати красу України очима людей із синдромом Дауна. Обирали фотографії на конкурсній основі.



На виставці "Я люблю свою країну" буде представлено 60 робіт 14-ти авторів.



"Три номінації в нашому конкурсі: це природа, рослини і тварини. Ми дуже хотіли, щоб це були тварини Луцького зоопарку. Друга номінація – це літній портрет, тобто друзі, батьки, емоції. Третя номінація – це краєвиди або туристичні об’єкти нашого міста", — додала Олена Мельник.



Ідея зробити виставку фоторобіт людей з інвалідністю виникла після персональної виставки Андрія. Він здобув фах фотографа у коледжі. На виставку підготував добірку світлин із зоопарку.



Готується до фотовиставки також Валентин Новосад, який разом із Андрієм працює баристою в арткав’ярні. На його світлинах — Луцький замок та леви Луцького зоопарку.



Сергій Тимощук світлини, які представляє на виставці, зробив на подвір’ї свого дому. Також сфотографував маму Світлану. Хлопець каже: фотографувати вчився сам.



Як розповіла Олена Мельник, усі світлини можна буде побачити у неділю, 10 вересня в Луцькому зоопарку – фотовиставка відбудеться в рамках відзначення Дня міста Луцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованці громадської організації "Батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" готуються до фотовиставки, на якій представлять свої роботи.Як розповіла Суспільному голова правління громадської організації, виставка відбудеться у рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду. Її мета: показати красу України очима людей із синдромом Дауна. Обирали фотографії на конкурсній основі.На виставці "Я люблю свою країну" буде представлено 60 робіт 14-ти авторів."Три номінації в нашому конкурсі: це природа, рослини і тварини. Ми дуже хотіли, щоб це були тварини Луцького зоопарку. Друга номінація – це літній портрет, тобто друзі, батьки, емоції. Третя номінація – це краєвиди або туристичні об’єкти нашого міста", — додала Олена Мельник.Ідея зробити виставку фоторобіт людей з інвалідністю виникла після персональної виставки. Він здобув фах фотографа у коледжі. На виставку підготував добірку світлин із зоопарку.Готується до фотовиставки також, який разом із Андрієм працює баристою в арткав’ярні. На його світлинах — Луцький замок та леви Луцького зоопарку.світлини, які представляє на виставці, зробив на подвір’ї свого дому. Також сфотографував маму Світлану. Хлопець каже: фотографувати вчився сам.Як розповіла Олена Мельник, усі світлини можна буде побачити у неділю, 10 вересня в Луцькому зоопарку – фотовиставка відбудеться в рамках відзначення Дня міста Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію