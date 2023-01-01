«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО

«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО
Вихованці громадської організації "Батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" готуються до фотовиставки, на якій представлять свої роботи.

Як розповіла Суспільному голова правління громадської організації Олена Мельник, виставка відбудеться у рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду. Її мета: показати красу України очима людей із синдромом Дауна. Обирали фотографії на конкурсній основі.

На виставці "Я люблю свою країну" буде представлено 60 робіт 14-ти авторів.

"Три номінації в нашому конкурсі: це природа, рослини і тварини. Ми дуже хотіли, щоб це були тварини Луцького зоопарку. Друга номінація – це літній портрет, тобто друзі, батьки, емоції. Третя номінація – це краєвиди або туристичні об’єкти нашого міста", — додала Олена Мельник.

Ідея зробити виставку фоторобіт людей з інвалідністю виникла після персональної виставки Андрія. Він здобув фах фотографа у коледжі. На виставку підготував добірку світлин із зоопарку.
«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО

Готується до фотовиставки також Валентин Новосад, який разом із Андрієм працює баристою в арткав’ярні. На його світлинах — Луцький замок та леви Луцького зоопарку.
«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО

Сергій Тимощук світлини, які представляє на виставці, зробив на подвір’ї свого дому. Також сфотографував маму Світлану. Хлопець каже: фотографувати вчився сам.
«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО

Як розповіла Олена Мельник, усі світлини можна буде побачити у неділю, 10 вересня в Луцькому зоопарку – фотовиставка відбудеться в рамках відзначення Дня міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, виставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
На Волині автомобіль збив скутериста
Сьогодні, 18:00
«Виборчий» штаб окупантів у Запорізькій області зазнав атаки безпілотниками-камікадзе, – ЗМІ
Сьогодні, 17:07
Генштаб підтвердив, що українські воїни захопили позиції на лівому березі Херсонщини
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
У Луцьку – виставка «Комунізм = Рашизм», яка покаже паралель між злочинами СРСР та сучасної росії У Луцьку – виставка «Комунізм = Рашизм», яка покаже паралель між злочинами СРСР та сучасної росії
08 серпень, 16:11
У центрі Луцька у волонтера вкрали сумку з грошима. ФОТО У центрі Луцька у волонтера вкрали сумку з грошима. ФОТО
07 серпень, 11:50
Відбудеться виставка просторового плану Луцька та дизайн-гра про місто Відбудеться виставка просторового плану Луцька та дизайн-гра про місто
05 серпень, 19:12
«Фрагменти вцілілого»: у Луцьку презентували виставку абстрактного живопису «Фрагменти вцілілого»: у Луцьку презентували виставку абстрактного живопису
23 липень, 04:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
«Я люблю свою країну»: у Луцьку готують фотовиставку робіт людей з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
 0
На Волині автомобіль збив скутериста
Сьогодні, 18:00
 0
«Виборчий» штаб окупантів у Запорізькій області зазнав атаки безпілотниками-камікадзе, – ЗМІ
Сьогодні, 17:07
 0
Генштаб підтвердив, що українські воїни захопили позиції на лівому березі Херсонщини
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8