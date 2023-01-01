Українські воїни знищили майже 500 окупантів, 10 танків, 22 артсистеми і 40 одиниць автотехніки та автоцистерн

Українські воїни знищили майже 500 окупантів, 10 танків, 22 артсистеми і 40 одиниць автотехніки та автоцистерн
Сили оборони України щодня знищують російських окупантів та їхню техніку. Минулої доби статистика втрат противника покращилася.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 268630 (+490) осіб
танків ‒ 4554 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,
артилерійських систем – 5811 (+22) од,
РСЗВ – 760 (+3) од,
засоби ППО ‒ 509 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),
крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,
спеціальна техніка ‒ 872 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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