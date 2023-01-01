Українські воїни знищили майже 500 окупантів, 10 танків, 22 артсистеми і 40 одиниць автотехніки та автоцистерн





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько 268630 (+490) осіб

танків ‒ 4554 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,

артилерійських систем – 5811 (+22) од,

РСЗВ – 760 (+3) од,

засоби ППО ‒ 509 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 872 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України щодня знищують російських окупантів та їхню техніку. Минулої доби статистика втрат противника покращилася.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:особового складу / personnel ‒ близько 268630 (+490) осібтанків ‒ 4554 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,артилерійських систем – 5811 (+22) од,РСЗВ – 760 (+3) од,засоби ППО ‒ 509 (+1) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),крилаті ракети ‒ 1455 (+0),кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,спеціальна техніка ‒ 872 (+2).Дані уточнюються.

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