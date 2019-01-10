Волинська громада, яка першою в Україні приєдналася до ПЦУ, святкувала 100-річчя храму. ФОТО

Волинська громада, яка першою в Україні приєдналася до ПЦУ, святкувала 100-річчя храму. ФОТО
Громада Різдва Пресвятої Богородиці села Мерва, що на Горохівщині, відсвяткувала 100-річчя з дня відбудови свого храму.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав місцевий священник Павло Кліцук.

8 вересня прихожани відсвяткували Різдво Пресвятої Богородиці, молилися собором священників з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом.

"Всемилостивий Господь сподобив мені молитися біля святого престолу уже 19 років. За цей час ми з парафіянами стали однією родиною. Щиро вдячний тим людям, сім'ям, які докладають багато зусиль, щоб наш храм був наповнений квітами на кожне свято, сяяв чистотою і барвистим вишиттям. Є люди, які дбають і про облачення священника, їм окрема подяка і шана. Хай Пресвята Богородиця і надалі єднає нас у такі нелегкі часи випробувань війною, в єдину дружну родину, покриває нас Всечесним своїм Омофором. Дорогі мої парафіяни, обнімаю молитовно кожного з вас. Спаси вас усіх Господи", - написав священник.

Нагадаємо, релігійна громада села Мерва першою в Україні виявила бажання приєднатися до ПЦУ після надання томоса.


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Теги: Волинь, Мерва, ПЦУ
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