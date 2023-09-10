Польські прикордонники повідомили про напад людей у «білоруській формі» і в масках





Про це



Зазначається, що вечері 9 вересня група з семи людей, одягнених у маски та "білоруську форму", закидала прикордонників камінням.



У нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.



Також польська служба повідомляє, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей, у тому числі дев’ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.



Державний прикордонник комітет Білорусі не коментував це повідомлення.



Днями державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявляв, що напередодні парламентських виборів польська влада очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.



Нагадаємо, польські прикордонники вже повідомляли про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.



Раніше стало відомо, що Польща направляє на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки. А влада Білорусі обмежила можливість своїм громадянам відвідувати ліси у 90 районах на кордоні з Україною та Польщею.



До речі, починаючи від літа 2021 року, Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський Союз. Тоді білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім Латвію і Польщу.



Ситуація загострилась на початку листопада того ж року, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до п'яти тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускали, а повернутися в Білорусь їм не давали силовики. Тоді табір у супроводі білоруських служб прийшов на польський КПП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На польських прикордонників напала група невідомих з-за білоруського кордону.Про це повідомила прикордонна служба Польщі, передає LB.ua.Зазначається, що вечері 9 вересня група з семи людей, одягнених у маски та "білоруську форму", закидала прикордонників камінням.У нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.Також польська служба повідомляє, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей, у тому числі дев’ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.Державний прикордонник комітет Білорусі не коментував це повідомлення.Днями державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявляв, що напередодні парламентських виборів польська влада очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.Нагадаємо, польські прикордонники вже повідомляли про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.Раніше стало відомо, що Польща направляє на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки. А влада Білорусі обмежила можливість своїм громадянам відвідувати ліси у 90 районах на кордоні з Україною та Польщею.До речі, починаючи від літа 2021 року, Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський Союз. Тоді білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім Латвію і Польщу.Ситуація загострилась на початку листопада того ж року, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до п'яти тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускали, а повернутися в Білорусь їм не давали силовики. Тоді табір у супроводі білоруських служб прийшов на польський КПП.

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