Росія сконцентрувала на окупованих територіях України понад 420 тисяч військових, − Скібіцький

Росія сконцентрувала на окупованих територіях України понад 420 тисяч військових, − Скібіцький
Росія сконцентрувала на окупованих територіях України понад 420 тисяч військових − без урахування росгвардії, інших силових підрозділів та структур рф, які забезпечують окупаційну владу.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив під час дискусії в межах “Ялтинської європейської стратегії”, пише LB.ua.

Окупаційний контингент налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.

Уздовж кордону з Україною росія розмістила 46 пускових установок ракетного комплексу “Іскандер”, з яких завдає ударів балістичними та крилатими ракетами, знищуючи об’єкти української цивільної інфраструктури.

За словами Скібіцького, найактивніші бойові дії Росія проводить на двох напрямках фронту − Куп’янськ-Лиман та Мар’їнка-Донецьк. Метою таких дій залишається вихід окупаційної армії на адмінкордони Донеччини та Луганщини.

“Агресор завдає удари озброєнням “з конвеєра” − те, що випускається на підприємствах ОПК РФ, одразу йде до війська. Зокрема, це стосується і ракетного озброєння: у серпні Росія завдавала ударів по Україні ракетами, виготовленими у третьому кварталі 2023 року”, − сказав Скібіцький.

Нагадаємо, начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ України проти російських військ триватиме і після настання холодної чи вологої погоди наприкінці цього року.

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Теги: Україна, росія, війна
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