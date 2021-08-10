У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті

У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті
Сьогодні, 19 вересня, до 17.00 год у Ковелі на перехресті вулиць Театральна – Сагайдачного тимчасово перекриють рух транспорту.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

На цій ділянці працівники водоканалу проводитимуть заміну труб.

Загалом ремонт триватиме до 25 вересня, тож рух на перехресті цих вулиць буде закритий частково до завершення робіт.

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Теги: Ковель, перекриття руху
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