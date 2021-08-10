У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті





Про це повідомили у Ковельській міській раді.



На цій ділянці працівники водоканалу проводитимуть заміну труб.



Загалом ремонт триватиме до 25 вересня, тож рух на перехресті цих вулиць буде закритий частково до завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 вересня, до 17.00 год у Ковелі на перехресті вулиць Театральна – Сагайдачного тимчасово перекриють рух транспорту.Про це повідомили у Ковельській міській раді.На цій ділянці працівники водоканалу проводитимуть заміну труб.Загалом ремонт триватиме до 25 вересня, тож рух на перехресті цих вулиць буде закритий частково до завершення робіт.

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