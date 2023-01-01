«Ніхто і подумати не міг»: мер Володимира – про затриманого на хабарі депутата і підкилимні домовленості щодо землі
Сьогодні, 14:22
19 вересня міський голова Ігор Пальонка провів брифінг, де основними питаннями стали скандальні ситуації навколо Володимирської міської ради. Зокрема, він дав коментарі стосовно обшуків в міській раді та його причетність до справи із затриманням на хабарі депутата облради Валентина Кошельника.
Про це йдеться на сайті Володимирської міської ради.
За версією правоохоронців, Валентин Кошельник узяв хабар у розмірі 35 тисяч доларів для того, щоб вирішити земельне питання за сприяння міської ради.
"По цій справі проводились обшуки й в міській раді та її структурних підрозділах, а також у моєму помешканні та службовому авто. Ця ситуація дуже ганебна і прикро, що саме таким чином ми стали відомими далеко за межами Волині. Усе, що я знаю по даній справі, так це те, що приблизно пів року тому Валентин Кошельник прийшов до мене на прийом зі своїм буцімто знайомим, який повідомив, що має намір побудувати на території нашої громади підприємство з перероблення шин. Це була єдина зустріч, де ми вели про це мову. Після цього потенційний інвестор пішов у ЦНАП, аби написати заяву, яку згодом розглядали профільні депутатські комісії. Ніхто і подумати не міг, що про цю ділянку розміром 20 сотих у селі Суходоли, ведуться якісь залаштункові домовленості. Мало того – ця ділянка лише планується виставлятись на аукціон, а не передається одразу конкретному власнику", - зазначив Ігор Пальонка.
Мер Володимира наголосив, що ніякої вигоди для себе не планував отримати і надалі готовий усіляко сприяти слідству.
Нагадаємо, що на одержанні чималого хабара у Володимирі правоохоронці затримали директора спортивного ліцею, депутата облради Валентина Кошельника.
Згодом з'явилася інформація, що на хабарі, окрім депутата Волиньради, спіймали ще й мера Володимира.
Міський голова Володимира Ігор Пальонка записав відео, у якому коментує резонансну інформацію про його причетність до отримання великої суми неправомірної вигоди.
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Про це йдеться на сайті Володимирської міської ради.
За версією правоохоронців, Валентин Кошельник узяв хабар у розмірі 35 тисяч доларів для того, щоб вирішити земельне питання за сприяння міської ради.
"По цій справі проводились обшуки й в міській раді та її структурних підрозділах, а також у моєму помешканні та службовому авто. Ця ситуація дуже ганебна і прикро, що саме таким чином ми стали відомими далеко за межами Волині. Усе, що я знаю по даній справі, так це те, що приблизно пів року тому Валентин Кошельник прийшов до мене на прийом зі своїм буцімто знайомим, який повідомив, що має намір побудувати на території нашої громади підприємство з перероблення шин. Це була єдина зустріч, де ми вели про це мову. Після цього потенційний інвестор пішов у ЦНАП, аби написати заяву, яку згодом розглядали профільні депутатські комісії. Ніхто і подумати не міг, що про цю ділянку розміром 20 сотих у селі Суходоли, ведуться якісь залаштункові домовленості. Мало того – ця ділянка лише планується виставлятись на аукціон, а не передається одразу конкретному власнику", - зазначив Ігор Пальонка.
Мер Володимира наголосив, що ніякої вигоди для себе не планував отримати і надалі готовий усіляко сприяти слідству.
Нагадаємо, що на одержанні чималого хабара у Володимирі правоохоронці затримали директора спортивного ліцею, депутата облради Валентина Кошельника.
Згодом з'явилася інформація, що на хабарі, окрім депутата Волиньради, спіймали ще й мера Володимира.
Міський голова Володимира Ігор Пальонка записав відео, у якому коментує резонансну інформацію про його причетність до отримання великої суми неправомірної вигоди.
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