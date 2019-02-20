На Волині викрили незаконні оборудки із моторним мастилом: вилучили продукції на 10 мільйонів

На Волині викрили незаконні оборудки із моторним мастилом: вилучили продукції на 10 мільйонів
На Волині припинили незаконну діяльність із реалізації контрафактного моторного мастила.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Інформують, що у ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили понад шість тисяч пластмасових ємностей із моторними мастилами відомих торгових марок, блокноти із чорновими записами, етикетки та контретикетки, грошові кошти (понад 170 тис. грн, 2700 дол. США, 6100 польських злотих) та автомобіль, який використовувався у незаконній діяльності.

Вартість вилученої контрафактної продукції – понад 10 мільйонів гривень.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.

На Волині викрили незаконні оборудки із моторним мастилом: вилучили продукції на 10 мільйонів
На Волині викрили незаконні оборудки із моторним мастилом: вилучили продукції на 10 мільйонів
На Волині викрили незаконні оборудки із моторним мастилом: вилучили продукції на 10 мільйонів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: контрафакт, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗМІ назвали переможців луцьких тендерів для військових
Сьогодні, 15:13
Експериментальний потяг на Хелм прямуватиме через Волинь і надалі
Сьогодні, 15:08
На Волині викрили незаконні оборудки із моторним мастилом: вилучили продукції на 10 мільйонів
Сьогодні, 14:57
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 21–24 вересня
Сьогодні, 14:29
«Ніхто і подумати не міг»: мер Володимира – про затриманого на хабарі депутата і підкилимні домовленості щодо землі
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО
20 лютий, 2019, 12:51
У Ковелі виявили авто, «нафаршироване» контрафактними цигарками У Ковелі виявили авто, «нафаршироване» контрафактними цигарками
04 травень, 2018, 17:37
На Волині підробляли хімзасоби На Волині підробляли хімзасоби
03 червень, 2017, 16:07
На Волині вилучили контрафактну продукцію на суму 270 тисяч гривень. ФОТО На Волині вилучили контрафактну продукцію на суму 270 тисяч гривень. ФОТО
04 жовтень, 2016, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїну з Волині Станіславу Солов`ю просять присвоїти звання Героя України посмертно
Сьогодні, 16:05
 0
У Львові п’яний водій спробував здати на аналіз сік замість сечі
Сьогодні, 15:53
 0
На Волині спіймали нелегала з Росії
Сьогодні, 15:31
 0
ЗМІ назвали переможців луцьких тендерів для військових
Сьогодні, 15:13
 0
Осінь на цвинтарі Героїв. РЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8