На Волині викрили незаконні оборудки із моторним мастилом: вилучили продукції на 10 мільйонів





Про це повідомляє пресслужба прокуратури.



Інформують, що у ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили понад шість тисяч пластмасових ємностей із моторними мастилами відомих торгових марок, блокноти із чорновими записами, етикетки та контретикетки, грошові кошти (понад 170 тис. грн, 2700 дол. США, 6100 польських злотих) та автомобіль, який використовувався у незаконній діяльності.



Вартість вилученої контрафактної продукції – понад 10 мільйонів гривень.



Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.



Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині припинили незаконну діяльність із реалізації контрафактного моторного мастила.Про це повідомляє пресслужба прокуратури.Інформують, що у ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили понад шість тисяч пластмасових ємностей із моторними мастилами відомих торгових марок, блокноти із чорновими записами, етикетки та контретикетки, грошові кошти (понад 170 тис. грн, 2700 дол. США, 6100 польських злотих) та автомобіль, який використовувався у незаконній діяльності.Вартість вилученої контрафактної продукції – понад 10 мільйонів гривень.Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.Встановлюють особи громадян, причетних до незаконного промислу.

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