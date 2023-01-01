Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 21–24 вересня

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікавого.на камерній сцені театру покажуть драму інакшості«Не опускайтеся... Ніхто не повірить, що ви самі вирішили опуститися – завжди скажуть, ніби ви впали!» - такою фразою анонсують свою виставу театрали.Квиткина камерній сцені театру відбудеться комедійний трилер з елементами мелодрами«Казка про чарівний літак. Ніби прилетить такий літак, величезний, так, що його почують по всьому місту і здійметься великий вітер, коли він летить. І всі будуть бігати і кричати: «Що це таке?» Тільки я знала: це він, той самий чарівний літак. Він випустить мільйон маленьких парашутиків, але це не прості парашутики, а чарівні, бо до кожного прикріплена іграшка, така, про яку він мріяв. І ще кожен парашутик розумний – він знає до кого летіти і вміє навіть залітати у вікно, головне, тримати вікна відчиненими. І все місто буде нібито в завірюсі – від мільйона парашутиків», - описує свою виставу авторка.Квиткина основній сцені театру покажуть комедію«Вистава, бурхлива і п'янка, як келих шампанського, сповнена іскрометних, кумедних, відвертих та романтичних моментів! Вона додасть митей, яких так не вистачає зараз нам усім – веселих, світлих і безтурботних. Аби відпочити душею та акумулювати наші сили для боротьби і Перемоги!» – розповідає режисерка-постановниця, заслужена артистка УкраїниКвиткина основній сцені театру зіграють мюзиклНе кожній дівчині до снаги, народившись у звичайній сім'ї, вийти заміж за принца. Хто допомагатиме героїні, які чари витатимуть в повітрі, і як здійснюватиметься мрія потрапити на королівський бал? Про усе це дізнаються глядачі та глядачки мюзиклу.Квиткина основній сцені театру покажуть мюзиклПереглянути тизер можнаКвитки