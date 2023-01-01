Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 21–24 вересня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 21–24 вересня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікавого.

21 вересня о 18:00 на камерній сцені театру покажуть драму інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга.

«Не опускайтеся... Ніхто не повірить, що ви самі вирішили опуститися – завжди скажуть, ніби ви впали!» - такою фразою анонсують свою виставу театрали.



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22 вересня о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої.

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 21–24 вересня


«Казка про чарівний літак. Ніби прилетить такий літак, величезний, так, що його почують по всьому місту і здійметься великий вітер, коли він летить. І всі будуть бігати і кричати: «Що це таке?» Тільки я знала: це він, той самий чарівний літак. Він випустить мільйон маленьких парашутиків, але це не прості парашутики, а чарівні, бо до кожного прикріплена іграшка, така, про яку він мріяв. І ще кожен парашутик розумний – він знає до кого летіти і вміє навіть залітати у вікно, головне, тримати вікна відчиненими. І все місто буде нібито в завірюсі – від мільйона парашутиків», - описує свою виставу авторка.

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23 вересня о 18:00 на основній сцені театру покажуть комедію «Шахрайки» Наталії Уварової.

«Вистава, бурхлива і п'янка, як келих шампанського, сповнена іскрометних, кумедних, відвертих та романтичних моментів! Вона додасть митей, яких так не вистачає зараз нам усім – веселих, світлих і безтурботних. Аби відпочити душею та акумулювати наші сили для боротьби і Перемоги!» – розповідає режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



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24 вересня о 12:00 на основній сцені театру зіграють мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій.

Не кожній дівчині до снаги, народившись у звичайній сім'ї, вийти заміж за принца. Хто допомагатиме героїні, які чари витатимуть в повітрі, і як здійснюватиметься мрія потрапити на королівський бал? Про усе це дізнаються глядачі та глядачки мюзиклу.

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 21–24 вересня


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24 вересня о 18:00 на основній сцені театру покажуть мюзикл «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського.

Переглянути тизер можна за посиланням.

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Теги: театр, анонс, вистави, варте уваги
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