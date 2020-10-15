ЗМІ назвали переможців луцьких тендерів для військових





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Загалом же міськрада оголосила дванадцять тендерів на закупівлю дронів, тепловізорів та іншого обладнання для захисників майже на 13 мільйонів гривень. Деякі з тендерів ще тривають.



Нині завершено тендери на закупівлю тепловізійного монокуляра за 99 тисяч гривень (переможцем стало ТОВ «Ті ай бі»), чотирьох тепловізійних монокулярі AGM Taipan TM25-384 з очікуваною вартістю 260 тисяч гривень (переможець ФОП «КІРЮХА ВІКТОРІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА» з тендерною пропозицією 213 тисяч гривень), двох далекомірів Vortex Razor HD 4000 за 59 тисяч 400 гривень (переможець ТОВ «Головна мануфактура»), п’ятьох квадрокоптерів DJI Matrice 30T з очікуваною вартістю два мільйони гривень (переможець ТОВ «Артаір» з тендерною пропозицією 1 мільйон 850 тисяч гривень).



На стадії подання пропозицій перебувають такі тендери: два тепловізори HikMicro GRYPHON GQ35 з очікуваною вартістю 200 тисяч гривень, ретранслятор Motorola Mototrbo SLR 5500 VHF з очікуваною вартістю 210 тисяч гривень, тепловізійний монокуляр AGM Taipan TM25-384 з очікуваною вартістю 60 тисяч гривень, два прилади нічного бачення AGM PVS-14 3AL1 з очікуваною вартістю 400 тисяч гривень, п’ять зарядних станцій Bluetti AC500 5000W + B300S Home Battery Backup 3072Wh з очікуваною вартістю 800 тисяч гривень.



Також розглянуто тендерні пропозиції на закупівлю 53 квадрокоптерів DJI Mavic 3 різних моделей з очікуваною вартістю 8 мільйонів 190 тисяч гривень. На такій же стадії є тендер на закупівлю тепловізійного прицілу AGM Varmint LRF TS50-640 з очікуваною вартістю 205 тисяч гривень.



На стадії кваліфікації переможця перебуває тендер на закупівлю обладнання для повітряних літальних апаратів (комплект акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit) з очікуваною вартістю 260 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медіа опублікували переможців тендерів, які оголосив виконавчий комітет Луцької міської ради на закупівлю тепловізорів та дронів для військових.Про це повідомляє Вісник і К Загалом же міськрада оголосила дванадцять тендерів на закупівлю дронів, тепловізорів та іншого обладнання для захисників майже на 13 мільйонів гривень. Деякі з тендерів ще тривають.Нині завершено тендери на закупівлю тепловізійного монокуляра за 99 тисяч гривень (переможцем стало ТОВ «Ті ай бі»), чотирьох тепловізійних монокулярі AGM Taipan TM25-384 з очікуваною вартістю 260 тисяч гривень (переможець ФОП «КІРЮХА ВІКТОРІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА» з тендерною пропозицією 213 тисяч гривень), двох далекомірів Vortex Razor HD 4000 за 59 тисяч 400 гривень (переможець ТОВ «Головна мануфактура»), п’ятьох квадрокоптерів DJI Matrice 30T з очікуваною вартістю два мільйони гривень (переможець ТОВ «Артаір» з тендерною пропозицією 1 мільйон 850 тисяч гривень).На стадії подання пропозицій перебувають такі тендери: два тепловізори HikMicro GRYPHON GQ35 з очікуваною вартістю 200 тисяч гривень, ретранслятор Motorola Mototrbo SLR 5500 VHF з очікуваною вартістю 210 тисяч гривень, тепловізійний монокуляр AGM Taipan TM25-384 з очікуваною вартістю 60 тисяч гривень, два прилади нічного бачення AGM PVS-14 3AL1 з очікуваною вартістю 400 тисяч гривень, п’ять зарядних станцій Bluetti AC500 5000W + B300S Home Battery Backup 3072Wh з очікуваною вартістю 800 тисяч гривень.Також розглянуто тендерні пропозиції на закупівлю 53 квадрокоптерів DJI Mavic 3 різних моделей з очікуваною вартістю 8 мільйонів 190 тисяч гривень. На такій же стадії є тендер на закупівлю тепловізійного прицілу AGM Varmint LRF TS50-640 з очікуваною вартістю 205 тисяч гривень.На стадії кваліфікації переможця перебуває тендер на закупівлю обладнання для повітряних літальних апаратів (комплект акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit) з очікуваною вартістю 260 тисяч гривень.

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