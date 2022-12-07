На Волині спіймали нелегала з Росії
Сьогодні, 15:31
На Волині правоохоронці затримали росіянина без дозвільних документів на проживання.
Про це повідомляє управління Міграційної служби у Волинській області.
Працівники Управління стратегічних розлідувань у Волинській області в ході здійснення оперативно-розшукових заходів виявили громадянина росії 1970 р.н., який незаконно проживав на території Волинської області.
Іноземця доставлено до УДМС у Волинській області для перевірки фактів порушень міграційного законодавства. При цьому працівниками Управління факт незаконного проживання на території України підтвердився.
З метою забезпечення вимог чинного законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства порушника притягнуто до адміністративної відповідальності та зобов`язано в примусовому порядку залишити територію нашої держави.
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Про це повідомляє управління Міграційної служби у Волинській області.
Працівники Управління стратегічних розлідувань у Волинській області в ході здійснення оперативно-розшукових заходів виявили громадянина росії 1970 р.н., який незаконно проживав на території Волинської області.
Іноземця доставлено до УДМС у Волинській області для перевірки фактів порушень міграційного законодавства. При цьому працівниками Управління факт незаконного проживання на території України підтвердився.
З метою забезпечення вимог чинного законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства порушника притягнуто до адміністративної відповідальності та зобов`язано в примусовому порядку залишити територію нашої держави.
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