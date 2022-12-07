На Волині спіймали нелегала з Росії

На Волині правоохоронці затримали росіянина без дозвільних документів на проживання.Про це повідомляє управління Міграційної служби у Волинській області.Працівники Управління стратегічних розлідувань у Волинській області в ході здійснення оперативно-розшукових заходів виявили громадянина росії 1970 р.н., який незаконно проживав на території Волинської області.Іноземця доставлено до УДМС у Волинській області для перевірки фактів порушень міграційного законодавства. При цьому працівниками Управління факт незаконного проживання на території України підтвердився.З метою забезпечення вимог чинного законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства порушника притягнуто до адміністративної відповідальності та зобов`язано в примусовому порядку залишити територію нашої держави.