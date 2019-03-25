У Львові п’яний водій спробував здати на аналіз сік замість сечі

У Львові п’яний водій спробував здати на аналіз сік замість сечі
У Львові водій у стані наркотичного сп’яніння здав на аналіз мультифруктовий сік замість сечі.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Доставлений поліцією в медичний заклад 20-річний водій попросив взяти з собою сік, який допоможе здати йому аналіз.
У Львові п’яний водій спробував здати на аналіз сік замість сечі

Чоловік зробив вигляд, що п'є сік і пішов в туалет.

Коли хитрість не спрацювала, повторно проходити аналіз хлопець відмовився.
У Львові п’яний водій спробував здати на аналіз сік замість сечі

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Теги: патрульні, Львів
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