У Львові п’яний водій спробував здати на аналіз сік замість сечі





Про це повідомляє Телеграмна служба новин.



Доставлений поліцією в медичний заклад 20-річний водій попросив взяти з собою сік, який допоможе здати йому аналіз.



Чоловік зробив вигляд, що п'є сік і пішов в туалет.



Коли хитрість не спрацювала, повторно проходити аналіз хлопець відмовився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові водій у стані наркотичного сп’яніння здав на аналіз мультифруктовий сік замість сечі.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.Доставлений поліцією в медичний заклад 20-річний водій попросив взяти з собою сік, який допоможе здати йому аналіз.Чоловік зробив вигляд, що п'є сік і пішов в туалет.Коли хитрість не спрацювала, повторно проходити аналіз хлопець відмовився.

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