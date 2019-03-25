У Львові п’яний водій спробував здати на аналіз сік замість сечі
Сьогодні, 15:53
У Львові водій у стані наркотичного сп’яніння здав на аналіз мультифруктовий сік замість сечі.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Доставлений поліцією в медичний заклад 20-річний водій попросив взяти з собою сік, який допоможе здати йому аналіз.
Чоловік зробив вигляд, що п'є сік і пішов в туалет.
Коли хитрість не спрацювала, повторно проходити аналіз хлопець відмовився.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Доставлений поліцією в медичний заклад 20-річний водій попросив взяти з собою сік, який допоможе здати йому аналіз.
Чоловік зробив вигляд, що п'є сік і пішов в туалет.
Коли хитрість не спрацювала, повторно проходити аналіз хлопець відмовився.
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