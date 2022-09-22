На Волині зіткнулися два мотоциклісти. ФОТО

Учора,21 вересня, близько 15 години, у Скобелці Луцького району, 51-річний водій мотоцикла «Мінськ», виїзджаючи з прилеглої вулиці, не надав переваги у русі мотоциклу Viper, що спричинило до їхнього зіткнення.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У результаті аварії керманич «Мінська» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований для надання медичної допомоги. На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група. Обидва мотоцикли вилучили.Нині ж вирішується питання щодо внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.