Скільки дітей-сиріт проживає на Волині

Скільки дітей-сиріт проживає на Волині
98% дітей, які мають статус сиріт на Волині охоплені сімейними формами виховання. Зокрема, йдеться про виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників.

Про це розповіла Суспільному керівниця Служби у справах дітей Волинської обласної військової адміністрації Алла Онищук.

З її слів, ситуації в області, в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення та нині, не змінилася. Нині Волинська та Харківська області є першими в Україні, де реалізується програма "Родина для кожної дитини".

У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю Волинської ОВА та Дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні про реалізацію пілотного проєкту "Кращий догляд для кожної дитини".

За даними обласної військової адміністрації, бюджет програми – близько десять мільйонів доларів. Як зазначила Алла Онищук, наразі про розподіл цих грошей між регіонами не йдеться.

"Першочергові завдання в 21 волинській громаді, які беруть участь у проєкті, створити середовище дружне до дитини", – додала Алла Онищук.

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Теги: Волинь, діти, сироти
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