Скільки дітей-сиріт проживає на Волині





Про це розповіла Алла Онищук.



З її слів, ситуації в області, в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення та нині, не змінилася. Нині Волинська та Харківська області є першими в Україні, де реалізується програма "Родина для кожної дитини".



У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю Волинської ОВА та Дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні про реалізацію пілотного проєкту "Кращий догляд для кожної дитини".



За даними обласної військової адміністрації, бюджет програми – близько десять мільйонів доларів. Як зазначила Алла Онищук, наразі про розподіл цих грошей між регіонами не йдеться.



"Першочергові завдання в 21 волинській громаді, які беруть участь у проєкті, створити середовище дружне до дитини", – додала Алла Онищук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 98% дітей, які мають статус сиріт на Волині охоплені сімейними формами виховання. Зокрема, йдеться про виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників.Про це розповіла Суспільному керівниця Служби у справах дітей Волинської обласної військової адміністраціїЗ її слів, ситуації в області, в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення та нині, не змінилася. Нині Волинська та Харківська області є першими в Україні, де реалізується програма "Родина для кожної дитини".У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю Волинської ОВА та Дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні про реалізацію пілотного проєкту "Кращий догляд для кожної дитини".За даними обласної військової адміністрації, бюджет програми – близько десять мільйонів доларів. Як зазначила Алла Онищук, наразі про розподіл цих грошей між регіонами не йдеться."Першочергові завдання в 21 волинській громаді, які беруть участь у проєкті, створити середовище дружне до дитини", – додала Алла Онищук.

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