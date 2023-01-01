Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ

Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ
СБУ затримала російську коригувальницю, яка готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак рф на Одеську область.

Для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону.

Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення.
Крім того, російська коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак рф. У результаті були вжиті заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

Саму ж коригувальницю співробітники СБУ затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.

Тим самим українська спецслужба запобігла здійсненню серії повітряних ударів ворога по «підготовлених» цілях на території регіону.

За даними слідства, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала окупантів і активно про це «виписувала» у заборонених соцмережах.

Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.

Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.

Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою.
Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.
Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ
Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися два мотоциклісти. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ
Сьогодні, 11:12
Скільки дітей-сиріт проживає на Волині
Сьогодні, 10:33
Поліцейські розшукують чоловіка з Волині
Сьогодні, 10:08
Зеленський: «Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста»
Сьогодні, 09:58
Схожі новини
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія
21 вересень, 17:29
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Чирук На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Чирук
21 вересень, 16:59
Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна
21 вересень, 13:02
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
21 вересень, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулися два мотоциклісти. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ
Сьогодні, 11:12
 0
Скільки дітей-сиріт проживає на Волині
Сьогодні, 10:33
 0
Поліцейські розшукують чоловіка з Волині
Сьогодні, 10:08
 0
Зеленський: «Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста»
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8