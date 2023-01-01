Мешканка Чорноморська готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, – СБУ





Про це



Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак рф на Одеську область.



Для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону.



Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення.

Крім того, російська коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.



Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак рф. У результаті були вжиті заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.



Саму ж коригувальницю співробітники СБУ затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.



Тим самим українська спецслужба запобігла здійсненню серії повітряних ударів ворога по «підготовлених» цілях на території регіону.



За даними слідства, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала окупантів і активно про це «виписувала» у заборонених соцмережах.



Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.



Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.



Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти.



Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.



Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.



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