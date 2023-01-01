Поліцейські розшукують чоловіка з Волині





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зокрема, інформують, що сектор кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) встановлює місцезнаходження Троця Ігоря Анатолійовича, 15.04.1983 року народження.



Чоловіка підозрюють у таємному викрадені чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану. Інформують також, що він може перебувати у Львівській області.



Поліцейські наголошують: якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження зловмисника, варто повідомити за номерами (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинські поліцейські розшукують зловмисника, причетного до скоєння крадіжок.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зокрема, інформують, що сектор кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) встановлює місцезнаходження, 15.04.1983 року народження.Чоловіка підозрюють у таємному викрадені чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану. Інформують також, що він може перебувати у Львівській області.Поліцейські наголошують: якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження зловмисника, варто повідомити за номерами (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

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