Поліцейські розшукують чоловіка з Волині

Поліцейські розшукують чоловіка з Волині
Нововолинські поліцейські розшукують зловмисника, причетного до скоєння крадіжок.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зокрема, інформують, що сектор кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) встановлює місцезнаходження Троця Ігоря Анатолійовича, 15.04.1983 року народження.

Чоловіка підозрюють у таємному викрадені чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану. Інформують також, що він може перебувати у Львівській області.

Поліцейські наголошують: якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження зловмисника, варто повідомити за номерами (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

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Теги: розшук, Нововолинськ, крадіжки, Ігор Троць
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