Зеленський: «Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста»

Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині і ще два міста.



Про це інформує



"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - сказав український президент.



Він відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. "Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.



Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українська бронетехніка нині перебуває за останньою лінією російських оборонних укрпілень, через які наразі проникають Сили оборони в західній частині Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпід час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині і ще два міста.Про це інформує CNN "Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - сказав український президент.Він відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. "Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що, через які наразі проникають Сили оборони в західній частині Запорізької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію