Зеленський: «Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста»

Зеленський: «Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста»
Президент Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині і ще два міста.

Про це інформує CNN.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - сказав український президент.

Він відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. "Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українська бронетехніка нині перебуває за останньою лінією російських оборонних укрпілень, через які наразі проникають Сили оборони в західній частині Запорізької області.

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Теги: Володимир Зеленський, Бахмут
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