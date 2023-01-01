Оновили дані про ліквідованих в Україні окупантів та їхню техніку

Оновили дані про ліквідованих в Україні окупантів та їхню техніку
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 274 950 російських військових, зокрема 480 — лише за вчора, 21 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

• танки — 4644 (+6 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8891 (+8);
• артилерійські системи — 6177 (+40);
• реактивні системи залпового вогню — 785 (+4);
• засоби протиповітряної оборони — 528;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4858 (+8);
• крилаті ракети — 1517 (+38);
• кораблі й катери — 20;
• підводні човни — 1;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8690 (+20);
• спеціальна техніка — 912 (+1).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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