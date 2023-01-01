Оновили дані про ліквідованих в Україні окупантів та їхню техніку

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 274 950 російських військових, зокрема 480 — лише за вчора, 21 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4644 (+6 за вчора);• бойові броньовані машини — 8891 (+8);• артилерійські системи — 6177 (+40);• реактивні системи залпового вогню — 785 (+4);• засоби протиповітряної оборони — 528;• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4858 (+8);• крилаті ракети — 1517 (+38);• кораблі й катери — 20;• підводні човни — 1;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8690 (+20);• спеціальна техніка — 912 (+1).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.