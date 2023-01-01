Ситуація на фронті: де тривають штурмові дії та оборона українських воїнів

Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, а також наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Минулої доби рф завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряною обороною знищили 38 повітряних цілей.Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки й інша цивільна інфраструктура.Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних і 62 авіаційні удари, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.Авіаційних ударів зазнали Грем’яч Чернігівської області; Дігтярне Сумської області; Огірцеве, Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Невське Луганської області.Також під ударом опинилися Діброва, Андріївка, Міньківка, Кліщіївка, Північне, Архангельське, Єлизаветівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Львове, Ольгівка, Тягинка Херсонської області.Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області.Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута: завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.окупанти безрезультатно наступали в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут упродовж минулої доби ворог здійснив 12 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області. ЗСУ продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.там українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу: знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах противника.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по станціях радіоелектронної боротьби противника. Також ЗСУ знищили 1 ворожий ударний дрон типу Shahed-136/131.Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів і 2 станції РЕБ противника.