Лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря

Лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря
Майже все населення європейського континенту змушене дихати вельми токсичним повітрям.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин з посиланням на The Guardian.

Концентрація твердих речовин у повітрі перевищує допустиму норму ВООЗ у 2 рази. Найнесприятливіша ситуація спостерігається у Східній Європі.

Дослідження показало, що лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря.
Лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря

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Теги: екологія, Європа
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