Лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря





Про це повідомляє Телеграмна служба новин з посиланням на The Guardian.



Концентрація твердих речовин у повітрі перевищує допустиму норму ВООЗ у 2 рази. Найнесприятливіша ситуація спостерігається у Східній Європі.



Дослідження показало, що лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже все населення європейського континенту змушене дихати вельми токсичним повітрям.Про це повідомляє Телеграмна служба новин з посиланням на The Guardian.Концентрація твердих речовин у повітрі перевищує допустиму норму ВООЗ у 2 рази. Найнесприятливіша ситуація спостерігається у Східній Європі.Дослідження показало, що лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію