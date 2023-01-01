Лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря
Сьогодні, 08:00
Майже все населення європейського континенту змушене дихати вельми токсичним повітрям.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин з посиланням на The Guardian.
Концентрація твердих речовин у повітрі перевищує допустиму норму ВООЗ у 2 рази. Найнесприятливіша ситуація спостерігається у Східній Європі.
Дослідження показало, що лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин з посиланням на The Guardian.
Концентрація твердих речовин у повітрі перевищує допустиму норму ВООЗ у 2 рази. Найнесприятливіша ситуація спостерігається у Східній Європі.
Дослідження показало, що лише 2% населення Європи мають доступ до чистого повітря.
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