СБУ оголосила про підозру пропагандисту «днр»

Працівники СБУ повідомили про підозру очільнику «медіа-холдингу днр», який закликав до масових вбивств українців.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника– керівника окупаційного «медіа-холдингу днр». Він позиціонує себе як один із ключових рупорів кремля у тимчасово окупованому Донецьку і публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу.Встановлено, що Беседін ще у 2018 році добровільно очолив ворожий «медіа-холдинг», який зареєстрований в росії та об’єднує всі друковані видання захопленої частини Донеччини.За наявними даними, зрадник входить до найближчого оточення терориста, який особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора фігурант одним з перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку «приєднання» окупованого Донбасу до складу рф.Для цього давав вказівку підлеглим пропагандистам активно висвітлювати російську «паспортизацію» місцевих жителів та робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року.Крім того, Беседін використовував підконтрольні видання для поширення закликів до участі у незаконних виборах рф у вересні цього року.На цих же ресурсах він агітував за маріонеткових «кандидатів» кремля та «інформував» про сфальсифіковані підсумки фейкового плебісциту.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Беседіну про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України:ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);ч. 1 ст. 111 (державна зрада);ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Оскільки зрадник перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.