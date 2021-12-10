Роман воїна з Волині отримав відзнаку на «Коронації слова»

Микола Більшевич взяв участь у міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова».



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Його перший роман «Яка на смак кров» отримав спецвідзнаку від Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за найкращий патріотичний твір.



«Все буває вперше... Мій перший роман на «Коронації слова» не отримав найвищих висот, хоча потрапив в поле зору, і то «синиця...». Що ж... To be continued...», – зазначив Микола Більшевич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий бард із Ковеля, а нині лучанин, який захищає Україну на сході України,взяв участь у міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова».Про це повідомляє Волинь-нова Його перший роман «Яка на смак кров» отримав спецвідзнаку від Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за найкращий патріотичний твір.«Все буває вперше... Мій перший роман на «Коронації слова» не отримав найвищих висот, хоча потрапив в поле зору, і то «синиця...». Що ж... To be continued...», – зазначив Микола Більшевич.

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