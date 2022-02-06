Близько 80% меліоративних систем Волині потребують капітального ремонту

На території Волині побудовано 191 меліоративну систему, якими осушено 417 тисяч гектарів території. Серед них 347 тисяч гектарів – це сільськогосподарські угіддя.Про це заявив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.На цих системах побудовано 18,5 тисяч кілометрів каналів, 15,3 тисячі гідротехнічних, водорегулюючих, водопропускних споруд, 360 кілометрів захисних дамб та 805 кілометрів експлуатаційних доріг. Також в області функціонують 44 стаціонарні насосні станції та 11 водосховищ.«На сьогодні меліоративні фонди, які перебувають як в державній, так і в комунальній власності, потребують поліпшення та модернізації. Приблизно 80 відсотків внутрішньогосподарських меліоративних каналів та споруд потребують капітального ремонту. Що стосується державної інфраструктури, то ця цифра складає 50 відсотків», – зазначив Ростислав Кравчук.