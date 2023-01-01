Стало відомо, хто очолив суд у Нововолинську

Андрія Василюка.



Про це повідомляє пресслужба суду.



Збори суддів Нововолинського міського суду Волинської області із цього кадрового питання відбулися вчора, 20 вересня.



Під час таємного голосування служителі Феміди шляхом таємного голосування обрали голову Нововолинського міського суду. Ним став суддя Андрій Василюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головою Нововолинського міського суду збори суддів обралиПро це повідомляє пресслужба суду.Збори суддів Нововолинського міського суду Волинської області із цього кадрового питання відбулися вчора, 20 вересня.Під час таємного голосування служителі Феміди шляхом таємного голосування обрали голову Нововолинського міського суду. Ним став суддя Андрій Василюк.

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