Стало відомо, хто очолив суд у Нововолинську
21 вересень, 23:22
Головою Нововолинського міського суду збори суддів обрали Андрія Василюка.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Збори суддів Нововолинського міського суду Волинської області із цього кадрового питання відбулися вчора, 20 вересня.
Під час таємного голосування служителі Феміди шляхом таємного голосування обрали голову Нововолинського міського суду. Ним став суддя Андрій Василюк.
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Про це повідомляє пресслужба суду.
Збори суддів Нововолинського міського суду Волинської області із цього кадрового питання відбулися вчора, 20 вересня.
Під час таємного голосування служителі Феміди шляхом таємного голосування обрали голову Нововолинського міського суду. Ним став суддя Андрій Василюк.
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