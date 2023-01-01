Стало відомо, хто очолив суд у Нововолинську

Стало відомо, хто очолив суд у Нововолинську
Головою Нововолинського міського суду збори суддів обрали Андрія Василюка.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Збори суддів Нововолинського міського суду Волинської області із цього кадрового питання відбулися вчора, 20 вересня.

Під час таємного голосування служителі Феміди шляхом таємного голосування обрали голову Нововолинського міського суду. Ним став суддя Андрій Василюк.

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Теги: суд, Волинь
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