Наступного року в Україні запустять пілотну версію 5G

Наступного року в Україні запустять пілотну версію 5G
У Міністерстві цифрової трансформації анонсують запуск пілотної версії технології 5G вже наступного року.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Економічна правда.

"Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році", - сказав він.

Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G.

"Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - зазначив він.

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Теги: зв'язок, Україна
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