Наступного року в Україні запустять пілотну версію 5G
Сьогодні, 22:38
У Міністерстві цифрової трансформації анонсують запуск пілотної версії технології 5G вже наступного року.
Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Економічна правда.
"Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році", - сказав він.
Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G.
"Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - зазначив він.
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Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Економічна правда.
"Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році", - сказав він.
Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G.
"Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - зазначив він.
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