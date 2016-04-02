Наступного року в Україні запустять пілотну версію 5G





Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише



"Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році", - сказав він.



Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G.



"Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - зазначив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві цифрової трансформації анонсують запуск пілотної версії технології 5G вже наступного року.Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації, пише Економічна правда "Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році", - сказав він.Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G."Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - зазначив він.

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